El PIB de la zona euro caurà el 7,8% enguany i l'atur serà del 8,3%

El PIB de l'eurozona caurà el 7,8% el 2020 i l'atur augmentarà fins al 8,3%, segons apunten experts en previsions econòmiques al Banc Central Europeu. En una enquesta encarregada per la institució monetària, els especialistes en projeccions econòmiques milloren cinc dècimes els seus càlculs per al 2020 respecte als que van fer en el trimestre anterior de l'any, en els quals preveien una disminució de l'economia de la zona euro del 8,3%. En canvi, els experts rebaixen quatre dècimes fins al 5,3% el repunt per a l'any que ve. Pel que fa a l'atur, els experts milloren vuit dècimes els càlculs i ara estimen que la desocupació se situarà en el 8,3% el 2020. L'any que ve preveuen que augmenti fins al 9,1%, dues dècimes menys del que projectaven.

Quant a la inflació, els experts preveuen que aquest any se situï en el 0,3% i que augmenti fins al 0,9% el 2021.