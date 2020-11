Amancio Ortega ingressarà aquest dilluns gairebé 650 milions per l'únic dividend que abonarà Inditex aquest any

Amancio Ortega ingressarà gairebé 650 milions per l'únic dividend que abonarà Inditex aquest any, un 60% menys que el 2019

El fundador i primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega, ingressarà aquest dilluns, 2 de novembre, gairebé 650 milions d'euros per l'únic dividend que abonarà el gegant tèxtil aquest any als seus accionistes, un 60% menys que els 1.626 milions percebuts el 2019 en dos pagaments i en un context diferent de l'actual.

En concret, Inditex repartirà entre els seus accionistes gairebé 1.090,82 milions d'euros en concepte de dividends, dels quals Ortega ingressarà 646,8 milions d'euros.

Així, el grup gallec afrontarà aquest any la retribució a l'accionista amb un únic pagament, a raó de 0,35 euros per títol, amb càrrec als resultats del seu exercici fiscal 2019 en un context marcat per la crisi sanitària de la covid-19.

Malgrat això, la política de dividends de la companyia, que va guanyar 3.639 milions el 2019, un 6% més després de proveir 287 milions pel coronavirus, es manté intacta, amb un 'payout' del 60%, així com el complement d'un dividend extraordinari total de 0,78 euros per acció, la distribució de la qual estava prevista per a 2020 i 2021, i que passaran a repartir-se el 2021 i el 2022.

L'any passat, Inditex va abonar als seus accionistes en concepte de dividend més de 2.742 milions d'euros, a raó de 0,88 euros per títol, repartits en dos pagaments, maig i novembre, dels quals Ortega, que té una participació de gairebé el 60% en la companyia, va ingressar 1.626,2 milions d'euros.

El fundador d'Inditex, que rebrà els gairebé 650 milions d'euros en dividend a través de les societats Pontegadea Inversiones i Partler, amb les quals controla un 59,294% del grup tèxtil, inverteix part dels dividends que rep d'Inditex en el sector immobiliari.

El Grup Pontegadea, que engloba totes les societats de cartera propietat d'Amancio Ortega, les seves filials immobiliàries i participacions empresarials, va tancar l'exercici 2019 amb un benefici net de 1.778 milions d'euros, amb un augment del 14,7% respecte a l'exercici precedent, després de comptabilitzar 104 milions d'euros en donacions a la Fundació Amancio Ortega, i va elevar el valor de mercat de la seva cartera immobiliària a 15.163 milions d'euros.

Aquesta xifra el consolida com l'operador més gran del mercat immobiliari espanyol i el situa per sobre dels seus competidors europeus directes.

Sandra Ortega rebrà més de 55 milions

Per la seva banda, la seva filla Sandra Ortega, que té el 5,053% de la firma gallega, cobrarà aquest dilluns en un únic pagament més de 55 milions d'euros en dividends d'Inditex, davant els 138 milions d'euros que va percebre l'any passat.

Inditex va tornar a uns beneficis de 214 milions d'euros en el segon trimestre del seu exercici fiscal 2020-2021 (entre l'1 de maig i el 31 de juliol), deixant enrere els números vermells de 409 milions d'euros dels tres primers mesos, si bé es va anotar unes pèrdues de 195 milions d'euros en el primer semestre (entre l'1 de febrer i el 31 de juliol) en un context marcat per l'impacte de la covid-19.

Si s'exclou la provisió de 308 milions d'euros realitzada en el primer trimestre per accelerar l'estratègia d'integració de botigues amb 'online', el benefici net semestral és ja positiu i arriba als 39 milions d'euros.

Així mateix, les vendes del grup en el primer semestre han continuat recuperant-se fins a arribar als 8.033 milions d'euros, limitant la seva caiguda al 37%, gràcies al fet que en el segon trimestre van moderar la seva caiguda fins a 31%, fins a 4.730 milions d'euros, des del descens del 44% registrat en el primer trimestre.