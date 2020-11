El 85% d'empreses locals d'economia social preveu problemes de tresoreria

El 85% d'empreses d'economia social de la Catalunya Central preveu tenir problemes de tresoreria arran de la crisi per la pandèmia «en el futur», segons es desprèn de la diagnosi de la covid-19 elaborada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central a partir d'una enquesta amb les empreses del sector al territori. El 40%, però, afirma que els problemes de tresoreria també podrien arribar «ara». L'enquesta revela també que el 59% de les empreses van fer teletreball durant els mesos de primavera afectats per la primera onada de la pandèmia de la co-vid-19, mentre que el 31% va mantenir serveis mínims, i el 21% s'ha vist obligat per la pandèmia a fer un canvi d'activitat o de distribució.

Els resultats de la diagnosi es van presentar la setmana passada en el marc de l'última Taula Territorial de l'Ateneu d'aquest any. La Taula Territorial, que aquesta vegada es va haver de fer online, és l'espai de trobada entre l'Ateneu i les empreses, entitats i administracions que li donen suport al llarg de l'any, segons recorden fonts de l'Ateneu.

En la jornada, a banda de la presentació de la diagnosi de l'afectació de la covid-19, també es va fer un balanç de l'activitat del quart any de funcionament d'aquesta entitat i es van definir les prioritats de cara al proper exercici.

La diagnosi posa de manifest que el 49% de les empreses van notar un descens en els ingressos arran de la pandèmia i que el 46% es van acollir a un ERTO -el 28% dels quals afectava més del 75% de la plantilla.

Entre els efectes negatius detectats per l'Ateneu en l'estudi figuren també la suspensió de l'activitat (44%), el descens de la producció o del servei (36%) i la pèrdua de clients (26%). Quant als efectes positius de la crisi, si n'hi ha hagut, el 64% considera que no n'ha tingut cap, mentre que el 36% creu que sí. El 46% de les empreses del sector enquestades també asseguren que els cal finançament.

Els resultats de la diagnosi, segons va explicar Nil Saladich, tècnic de l'Ateneu Cooperatiu, poden estar condicionats pel fet que l'enquesta per fer la diagnosi la van respondre majoritàriament empreses i cooperatives petites, i algunes de més grans no ho van fer. Segons Saladich, «l'objectiu ara és que la diagnosi no es quedi en un paper, sinó que serveixi per entomar algunes línies de treball».

La diagnosi també es va fer en la resta de 13 ateneus cooperatius que hi ha a Catalunya. Els resultats són força similars als de la Catalunya Central, ja que el 52% d'empreses van patir descens d'ingressos, el 62% van fer teletreball i el 31% van fer ERTO, dels quals el 39% van afectar més del 75% de l plantilla. El 70%, menys que en el cas de la Catalunya Central, preveuen tenir problemes de tresoreria en el futur.

Quant al balanç, en espera de tancar del tot l'any, l'Ateneu destaca que no s'ha aturat el ritme d'activitat, malgrat la pandèmia. Així, les dades provisionals diuen que al llarg d'aquest últim any s'ha fet l'acompanyament de 41 projectes relacionats amb la creació de cooperatives, 15 de relacionats amb la transformació i 8 de relacionats amb el relleu. També s'han dut a terme 31 accions amb alumnat i 3 amb professorat.

En espera de disposar de les dades definitives, ja hi ha comptabilitzades 906 hores d'acompanyament, en les quals han participat 1.438 persones.

En la taula territorial també es va explicar on es destinen els 222.000 euros de pressupost –procedents del Programa d'Economia Social de la Generalitat.