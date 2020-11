La plantilla del Grup Soler protesta avui pels impagaments salarials

Arxiu particular

Treballadors del Grup Soler tallant la carretera de Vic de Manresa, aquest matí | Arxiu particular

Els 350 treballadors i treballadores del bagenc Grup Soler fan avui una vaga de vuit hores en protesta per la situació d'incertesa en què viu immers el grup i pels impagaments salarials. Desenes d'empleats s'han concentrat a les 10 del matí a la carretera de Vic de Manresa i han tallat la via al trànsit. Els treballadors estan cridats a concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament de Manresa, a 2/4 de 12 del migdia, per exigir que l'empresa els pagui les nòmines que els deu i defensar els seus llocs de treball.

La vaga afecta les sallentines Global Service i Electromecánica Soler i hi donen suport Grup Soler Constructora i Bages Inser. Les dues primeres fa dos anys que arrosseguen endarreriments en les nòmines i actualment tenen pendent de cobrar el salari de més de dos mesos. A Electromecánica Soler estan en situació d'ERTO per la pandèmia, la plantilla de Grup Soler Constructora està amb permís retribuït, però no cobra gens, i Bages Inser és en preconcurs de creditors.