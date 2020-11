L'oportunitat que suposa per a les empreses ser sostenibles i com les pot ajudar a afrontar la crisi

L'impacte de la crisi de la covid s'està fent notar especialment en pimes i autònoms. Quines oportunitats suposa per a les empreses ser sostenibles i com les pot ajudar a ser més competitives? Per analitzar les diferents possibilitats que les empreses tenen a l'abast, Regió7 i BBVA organitzen una trobada virtual amb el títol «Sostenibilitat, una oportunitat per impulsar el teu negoci de forma rendible». Es farà el dijous 19 de novembre de 4 a 5 de la tarda. La participació seràgratuïta i només caldrà un registre previ aquí.

L'Organizació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) contempla la possibilitat que més del 50% de les petites i mitjanes empreses no sobreviuran els propers mesos. En aquest context, la principal preocupació de les pimes és la supervivència. La cura del medi ambient i preservar el planeta sona molt llunyà quan la realitat és molt més dura. A la incertesa de què pot passar demà s'hi afegeix la incertesa de poder obtenir els ingressos suficients per mantenir obert el negoci. En aquest sentit, la sostenibilitat pot jugar un paper molt important en la recuperació del negoci.

La sostenibilitat va més enllà de preservar el planeta, és una clara oportunitat per a les pimes i autònoms de ser més eficients, més competitius i més resilients, tant en el context actual com davant de crisis futures. La sostenibilitat es presenta com una clara oportunitat per evolucionar l'activitat d'una empresa o la possibilitat d'obrir noves línies de negoci adaptades a les demandes actuals dels consumidors. «Existeix un desconeixement per part dels empresaris que el fet de ser sostenibles els pot fer més rendibles, ja que hi ha la creença generalitzada que ser sostenible és car», asseguren els experts.

En un panorama marcat per la incertesa, la trobada virtual vol posar a l'abast dels empresaris un futur amb oportunitats que permetin impulsar el negoci, amb el compromís de promoure una recuperació econòmica verda que fomenti la inversió sostenible i de proximitat. La primera part de la trobada virtual comptarà amb la intervenció d'Iñigo de Basterrechea, director de xarxa de banca d'empreses de BBVA Catalunya, i Miquel Rubio, director de desenvolupament de negoci d'Anthesis Lavola, consultoria en sostenibilitat.

A la segona part, es donaran conèixer experiències pràctiques en matèria de sostenibilitat, amb la participació de Joan Boix, de Serradora Boix de Puig-reig; i Ismael Castellà, de l'empresa barcelonina Clevermob. Al ?nal de la sessió hi haurà un torn de preguntes i es donarà la possibilitat als assistents virtuals de fer arribar el seus dubtes o comentaris als ponents.



La sostenibilitat pot ser l'aliada?

En el context actual marcat per la crisi de la covid, que es percep com una càrrega per a les empreses, la sostenibilitat pot convertir- se en una dimensió d'oportunitat. La intenció és que els programes de recuperació i els fons europeus es focalitzin en empreses que poden ser actors actius en aquesta transformació cap a la sostenibilitat.

És el moment de pensar quin ha de ser el posicionament de l'empresa: eficència energètica per reduir costos; economia circular, és a dir produir de forma més responsable, ja sigui amb materials reciclats, reducció del consum d'aigua...; adaptació del negoci a les tendències de mercat, amb demanda cada vegada més alta pels productes de proximitat i respectuosos amb el medi ambient; cadenes de valor de les grans marques; la importància de les noves tecnologies perquè el producte sostenible sigui tan eficient com l'alternativa no sostenible; l'accés a finançament amb les millors condicions; i la petjada de carboni (app BBVA), amb certi?cat de sostenibilitat.

En aquesta crisi, el banc hi juga un paper clau, aportant liquiditat i finançament per garantir la solvència i evitar acomiadaments i tancaments d'empreses. BBVA, a part de donar suport als clients amb solucions de liquiditat i finançament, acompanya les empreses en la seva recuperació, amb coneixements i solucions necessàries per a una recuperació ràpida dels seus negocis. L'objectiu és donar eines als empresaris perquè trobin en la sostenibilitat una oportunitat de ser rendibles.