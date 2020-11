Els treballadors de Grup Soler fan escoltar la seva protesta a Manresa

Un centenar llarg de treballadors del bagenc Grup Soler, en ple procés de demolició, es van manifestar ahir a Manresa per fer escoltar les seves reivindicacions. El grup té dues de les seves quatre empreses en preconcurs de creditors i els representants de la plantilla no veuen el futur clar per a la resta que encara continua activa. A més, el grup deu més de dos mesos de salari a bona part dels prop de quatre-cents empleats de la plantilla.

Els treballadors, que ahir protagonitzaven la primera jornada de vaga en la història del grup, es van concentrar a 2/4 de 7 del matí a les instal·lacions de Sallent. A mig matí, van trobar-se al Pont de Ferro de Manresa des d'on van iniciar una marxa lenta per la capital del Bages fins a la plaça Major, on van llegir un manifest. Posteriorment, dos representants del comitè d'empresa es van entrevistar amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz, als quals van donar a conèixer la situació de l'empresa.

L'alcalde es va comprometre a contactar amb el màxim responsable del grup, Jordi Soler, per demanar quin és el futur que espera a l'única empresa encara activa del grup, Soler Global Service, que aplega 140 treballadors, 70 dels quals operen des de Sallent. La constructora 1953 va entrar divendres en preconcurs, mentre que Bages Inser espera la presentació oficial del preconcurs i als treballadors d'Electromecànica ja se'ls ha anunciat que es presentarà un ERO, segons explicaven ahir fonts sindicals.

Al manifest, llegit pel president del comitè d'empresa, Eugenio Negrete, la plantilla exigia el pagament dels salaris i complements pendents, a més d'un pla de continuïtat «que posi els drets dels treballadors per damunt dels del pool bancari», va dir Negrete. «Els treballadors han dit prou a dos anys de mentides», va afegir el president del comitè, en referència al temps que dura el retard en els pagaments i els problemes de l'empresa que la plantilla atribueix a «una mala gestió». Al final de parlament de Negrete, els treballadors van esclatar en un crit conjunt de «Ni un pas enrere!».

Dilluns, empresa i comitè van celebrar telemàticament un acte de conciliació que no va acabar en res. Segons fonts sindicals, l'empresa ofereix mantenir els dos mesos d'endarreriments, però abonar les nòmimes el dia 1 i no el 10, com fa ara. Insuficient per a la plantilla. «Ara esperarem a veure com rep aquesta vaga l'empresa, que l'ha sorprès», deien els treballadors Josep Rueda, secretari d'Indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, valorava positivament la manifestació i la vaga, que assegurava que havia estat seguida pel 100 de la plantilla. Per a Eugenio Negrete, l'empresa està «planificant un tancament ordenat del grup» i assegura que si es manté activa Global Service és «per fer-la atractiva per a un possible comprador. Però el deute que acumula l'empresa -que podria ser superior als 30 milions d'euros, segons fonts sindicals- fa que ningú s'hi acosti». «Seran mesos difícils», pronostica.

Aloy: «És molt preocupant»

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, assegurava a Regió7 després de l'entrevista amb els representants de la plantilla que desconeixia la situació de Grup Soler i que, després de saber-ne els detalls, la considera «molt preocupant». «Fa un any eren 900 treballadors i avui són 400, i l'única empresa activa del grup és Global Service. Són empreses molt implantades al territori, que estan en la corda fluixa», valorava Aloy.

Per a l'alcalde, el «mínim» que hauria de fer l'empresa és «pagar els endarreriments». Amb tot, considera que «el marge de maniobra de l'Ajuntament és molt limitat», sobretot ara, que ja hi ha empreses del grup inactives.

Segons l'alcalde, la problemàtica de Soler no és representativa del moment que viu l'empresa bagenca per la covid, ja que, diu l'alcalde, «el seu problema és estructural, no té res a veure amb la pandèmia». Aloy assegura haver contactat en les darreres setmanes amb grans empreses del territori i creu que el clima és esperançador. «Tenen projectes i tothom està fent grans esforços». A més, creu que el territori ha d'estar preparat per als fons europeus de rescat pel coronavirus, ja que permetran tenir marge de maniobra. «Hem d'apostar per la col·laboració publicoprivada», diu Aloy. «És un moment de pensar més enllà», assegura l'alcalde que, amb tot, recorda que també a la mina bagenca hi ha un problema laboral per resoldre.