Brussel·les eleva al 12,4% l'enfonsament de l'economia espanyola aquest 2020

La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ja ho va advertir fa una setmana: les mesures de contenció posades en marxa pels governs europeus per mitigar la segona onada de contagis han produït un «clar deteriorament» econòmic. Una evolució que va confirmar ahir la Comissió Europea en les seves noves previsions de tardor en un context d'extremada incertesa.

Segons Brussel·les, l'Eurozona es contraurà una mica més del previst a l'estiu, el 7,4%, i creixerà menys el 2021 (4,1%) i el 2022 (3%). L'escenari per a Espanya es presenta encara més complicat. El producte interior brut (PIB) s'enfonsarà el 12,4% el 2020, la pitjor caiguda de la UE, amb un repunt molt inferior al pronosticat inicialment els dos pròxims: del 5,4% el 2021 i 4,8% el 2022. Es tracta d'estimacions molt inferiors a les previstes a la primavera per la Comissió Europea, que augurava una caiguda del PIB del 9,4% el 2020 seguit d'un creixement del 7% el 2021, o a les dades incloses al quadre macroeconòmic presentat a principi de l'octubre pel Govern de Pedro Sánchez que assumeix una caiguda de l'activitat econòmica a Espanya aquest any de l'11,2% tot i que seguit d'un rebot més gran, del 7,2% el 2021.

L'executiu comunitari no és tan optimista, i tot i que es fa ressò del repunt de l'activitat a l'estiu després de la reobertura de les fronteres interiors, pronostica un alentiment en l'últim trimestre de l'any que farà que l'economia segueixi a final del 2022 un 3% per sota del nivell de creixement previ abans del pandèmia. «La covid-19 i les estrictes mesures de confinament posades en marxa a Espanya per contenir-la han causat una recessió sense precedents de l'activitat econòmica aquest any. Les mesures per limitar la pèrdua de llocs de treball i donar suport al sector empresarial han esmorteït l'impacte» i «la producció es recuperarà amb força la segona meitat de l'any, però la recuperació serà desigual a tots els sectors i l'augment significatiu de la taxa d'atur d'aquest any només es revertirà parcialment els pròxims dos anys», resumeix l'executiu comunitari en el capítol dedicat a Espanya.

L'anàlisi reconeix l'impacte positiu dels expedients de regulació d'ocupació (ERTO), que s'han prorrogat fins a final del gener del 2021, per mitigar la pèrdua de llocs de treball, especialment als sectors més tocats com el turisme. «Aquests esquemes han fet molt per contenir la pèrdua d'ocupació però no l'han pogut evitar del tot», assenyala la Comissió, que projecta una taxa d'atur del 16,7% el 2020 que es dispararà al 17,9% el 2021, per l'eliminació gradual dels ERTO, i tornarà a caure el 2022 al 17,3%.

Les noves previsions de la Comissió constaten el deteriorament de les finances públiques per la reducció dels ingressos. Segons les estimacions, el dèficit públic es dispararà al 12,2% aquest any, gairebé un punt més del previst pel Govern. El forat es reduirà els dos anys següents a mesura que l'activitat repunti i que s'eliminin les mesures introduïdes contra la pandèmia, però ho farà molt a poc a poc: el 9,6% el 2021 i el 8,6% el 2022. Mentrestant, i pel gran dèficit públic i la forta contracció del PIB, el deute de les administracions públiques es continuarà disparant: al 120,3% el 2020, 122% el 2021 i 123,9% el 2022.