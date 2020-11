ICL retira l'ERO per a 110 persones i vol pactar 25 baixes amb prejubilacions

La direcció d'ICL Iberia va comunicar ahir que ha retirat l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que havia d'afectar 110 persones. L'empresa confia poder fer front a les seves «dificultats actuals» amb un pla de 25 baixes, que la companyia espera que siguin, en bona part, amb prejubilacions. Comitè d'empresa i sindicats van celebrar ahir l'anunci de la multinacional, però alerten que tot i que la notícia suposa «una passa endavant, encara no ha acabat la cursa», segons ho valorava ahir a aquest diari el president del comitè, Óscar Martínez.

ICL va fer a la tarda un comunicat, a la mateixa hora en què estava en marxa una reunió entre empresa i comitè per negociar l'ERO, en què assegurava que pretén «buscar altres alternatives menys traumàtiques al seu pla de viabilitat». La nova proposta d'ICL està «avalada» per la matriu israeliana de l'empresa, «que n'ha donat ple suport», apuntava el comunicat. L'objectiu d'ICL, afegia la nota, «sempre ha estat el de minimitzar qualsevol impacte social, però sent conscients de les dificultats actuals dels canvis que cal implementar i de les importants inversions que encara cal fer els propers anys».

Segons ICL, «la implantació durant els darrers mesos de diferents propostes de millora i eficiència, en línia amb el seu pla de viabilitat, està ajudant a reduir el nombre de persones afectades per la reestructuració de la companyia». Així, el nombre de baixes, en part per prejubilacions, que caldria assolir és ara de 25. Amb tot, la companyia diu que cal «seguir en espera de l'aprovació d'inversions estratègiques per part del grup i de la implantació final de més canvis en el model organitzatiu».

La companyia recorda que la reestructuració de l'activitat minera «inclou el redisseny de models d'organització que permetran potenciar la mina de Cabanasses, seguint el pla establert, i passa també per mantenir més personal a la mina de Vilafruns, per a tasques relacionades amb el projecte de connexió de les dues mines». Algunes mesures organitzatives, apunta la minera, «ja han estat posades en marxa i s'espera que tinguin continuïtat». Quant al projecte d'unió de les dues mines, d'una «gran complexitat tècnica i un elevat cost econòmic», diu ICL, l'empresa està en espera d'acabar-ne els estudis «per assegurar-ne la seva viabilitat i que pugui ser aprovat per la matriu».

En el mateix comunicat, el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, explicava que «hem fet un esforç molt important per mantenir els màxims llocs de treball, i per això vull agrair especialment a tot l'equip la feina feta. No és gens fàcil mantenir l'equilibri entre fer viable la companyia i causar el menor impacte personal i social possible. Tanmateix, no podem oblidar que sense canvis en el nostre model organitzatiu i sense el suport inversor del Grup no podrem sobreviure».

El Pla de Viabilitat d'ICL parteix de la «delicada situació» de l'empresa i és una guia per a un període quatre anys «per recuperar la competitivitat de l'empresa que s'ha vist greument danyada aquests darrers anys per diferents factors com són la caiguda del preu de la potassa, l'endarreriment de la construcció d'infraestructures com la rampa de Cabanasses i el col·lector, així com els alts costos d'extracció del mineral i els efectes de la covid-19», apunta la minera.

Sense «baixes traumàtiques»

El president del comitè va felicitar-se per la retirada de l'ERO, però avisava que «hem de ser cautelosos» perquè encara hi ha vint-i-cinc baixes damunt la taula. «No en volem cap de traumàtica», insistia Óscar Martínez, «i caldrà veure si s'arriba a aquesta xifra». Tant Martínez com el secretari general d'Indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, agraïen la implicació de les administracions locals i nacionals per revertir la situació. «Tothom ha anat en la mateixa direcció», deia ahir Martínez.

Rueda, per la seva banda, valorava que «si no s'hagués donat la volta a la situació hauria estat el principi del final del treball de qualitat a la mina». Amb tot, avançava que aviat caldrà negociar un nou conveni col·lectiu i que «caldrà estar alerta».

El president del comitè d'empresa assegurava que aquest octubre ha estat un bon mes quant a producció, i insistia que «la implicació de tota la plantilla ha estat absoluta».