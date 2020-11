Les dones treballaran gratis des de l'11 de novembre fins a finals del 2020 per la bretxa salarial

Foto d'arxiu de diverses joves nipones amb vestits foscos típics dels nous treballadors creuant un pas de vianants a Tòquio (el Japó) l'1 d'octubre de 2013. Una dona japonesa va llançar una campanya en internet per a posar fi al costum que les dones portin sabates de taló al treball

La bretxa salarial existent entre homes i dones comportarà que les dones espanyoles treballaran gratis, en comparació amb els seus companys homes, a partir d'aquest dimecres 11 de novembre i fins a finals del 2020. Així, segons denuncia UGT recorrent a dades d'Eurostat corresponents al 2020, les empreses «s'estalvien» un total de 51 dies en sous de treballadores fins al 31 de desembre.

El sindicat, que ha denunciat aquesta situació, ha decidit aprofitar aquest dimecres per rellançar la campanya que va iniciar el 2016 per denunciar la bretxa salarial entre dones i homes, i que es realitza sota el lema #Yotrabajogratis.

Tal com explica UGT, el 2016 i el 2017, les dones espanyoles treballaven gratis des del 8 de novembre fins al final de l'any, una xifra que va millorar en dos dies el 2018 i va empitjorar de nou el 2019, quan es va determinar que aquell any les dones van treballar gratis des del 7 de novembre i fins a finals d'any.

El 2020, el sindicat torna a recollir les dades d'Eurostat, que analitza 25 estats membres, per determinar que la desigualtat salarial ha descendit respecte a l'any anterior a 16 països; en tres ha augmentat (França, Polònia i Eslovènia) i en dos es manté pràcticament invariable (Espanya i Xipre).

Contra la bretxa salarial

L'Eurostat determina que la bretxa a Espanya és del 14%, per sota de la mitjana de la UE que està en 15,7%, un percentatge que, si es transforma en xifres, determina que les dones treballen 51 dies de l'any gratis, davant els seus companys homes.

Aquesta xifra, suposa una millora de quatre dies respecte a l'any passat. No obstant això, UGT adverteix que, aquest any, la seva campanya té més importància per les possibles conseqüències que pugui tenir la pandèmia en aquest sentit.

La pandèmia, agreujant

El sindicat ha recordat la «minva en les cotitzacions socials i, per tant, en la protecció social de les dones» que ocasiona aquesta situació. «Tenen pensions més baixes o pitjor prestació d'atur», denúncia, per afegir que aquesta situació suposa, a més, menys recaptació, menys ingressos per a Hisenda o cotitzacions a la Seguretat Social.

«Convé recordar que la discriminació salarial és, de totes les discriminacions que pateixen les dones, la que més dificultats té per ser erradicada», apunta el sindicat. Segons el seu parer, la bretxa salarial només pot ser explicable «des del punt de vista del cost econòmic que té per a les empreses».

Així, indica, «un cost que no seria tal perquè corregir aquesta discriminació permetrà una millor integració de les dones al mercat laboral amb els consegüents beneficis per a la competitivitat i productivitat de les empreses i en l'àmbit econòmic i social».