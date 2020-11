El Govern posposa fins dimarts la sol·licitud d'ajut als autònoms afectats per la covid-19

El Govern ha decidit posposar fins demà a les 9 h el tràmit per sol·licitar ajudes a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques derivades per la crisi sanitària de la Covid-19.

D'aquesta manera, es vol reforçar la plataforma tecnològica VÀLID, gestionada per l'AOC (Administració Oberta de Catalunya) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que permet autentificar els sol·licitants i que durant aquest matí ha donat algunes incidències a causa de l'alta demanda simultània. Aquesta allau de sol·licituds ha fet alentir el procés. Per tal de poder accelerar el procés, s'està reforçant el sistema.

Fins al moment, s'ha tramitat correctament 3.543 sol·licituds.

El Govern va decidir atorgar els ajuts pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària. Aquest ajut compta amb un pressupost de 20M milions d'euros i preveu beneficiar unes 10.000 persones treballadores autònomes.