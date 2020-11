Arrenquen les mobilitzacions a Faurecia amb l'objectiu d'arribar «on calgui» en la defensa dels llocs de feina

Un centenar de treballadors de Faurecia s'han concentrat aquest dimarts davant la planta d'Abrera en la primera de les mobilitzacions previstes en contra de l'ERO presentat per l'empresa que afecta 160 dels 308 treballadors. La concentració ha començat a les 10, una hora abans de l'inici d'una reunió del període de consultes de l'expedient. Els representants dels treballadors, micròfon en mà, han deixat clar que lluitaran Fins "on calgui" per minimitzar l'impacte dels acomiadaments perquè "ningú es creu que sobrin 160 treballadors". També negociaran un pla de baixes incentivades per evitar acomiadaments traumàtics i unes indemnitzacions justes pels que hagin de marxar.

La protesta d'aquest dimarts ha comptat amb el suport de treballadors de Nissan i Seat, principals clients de Faurecia, i d'operaris d'empreses veïnes del polígon industrial Sant Armengol d'Abrera.

A la concentració també s'hi ha acostat l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, que ha mostrat "tot el seu suport a la plantilla i a les seves famílies" i s'ha ofert a ajudar en tot el que calgui durant les negociacions amb l'empresa, cedint, si cal, espais municipals. "Faurecia és molt important per Abrera i el seu entorn i farem el que calgui per ajudar a crear treball i futur", ha afegit.

El comitè d'empresa de Faurecia denuncia que la "inacció de la direcció" els ha fet arribar a la situació actual perdent la concessió del Seat León i prescindint de la planta de pintura que es va cremar l'any passat. Una incapacitat a l'hora de gestionar l'empresa que els ha portat a un carreró sense sortida. "Coneixem la situació de l'empresa, però també tenim clar qui són els responsables", han denunciat durant els `parlaments.

Seguint amb el calendari de mobilitzacions, el comitè d'empresa ha convocat una marxa lenta de vehicles per dijous que tindrà sortida i arribada a la planta d'Abrera i que passarà pel polígon de ca n'Amat on Seat. Des del comitè recorden que es guarden la possibilitat de convocar en qualsevol moment vagues parcials o una indefinida si l'actitud de l'empresa no varia durant les negociacions.