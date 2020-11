La FUB canvia enguany el format de la Fira Borsa de Treball per la pandèmia

La FUB ha anunciat que les restriccions a causa de la pandèmia de la covid-19 han obligat a reformular el funcionament de la Fira Borsa de Treball que organitzen cada any els estudis d'ADE de la facultat de Ciències Socials de Manresa per posar en contacte estudiants amb empreses col·laboradores que busquen estudiants de pràctiques. La universitat avança que en aquesta edició hi prendran part 15 empreses col·laboradores del programa Prèmium del grau en ADE per trobar candidats per a diferents llocs de pràctiques remunerades.

Amb tot, a diferència de les anteriors edicions de la borsa de treball, quan la fira es feia presencialment de manera que reunia empresaris i estudiants en una jornada a les instal·lacions universitàries, aquest any serà cada empresa qui decidirà la millor fórmula per entrevistar els candidats a ocupar una de les places, bé presencialment a les seves dependències o bé online a través de videoconferència.

Segons la universitat, però, i malgrat aquest canvi de format de la Fira Borsa de Treball, el programa Prèmium «manté el model de funcionament». Així, els estudiants que s'han acollit al programa han continuat classificant les empreses en funció de les seves preferències i, a partir d'aquesta tria i tenint en compte les notes, els estudis d'ADE han assignat els candidats a les empreses, a les quals fan arribar el currículum perquè puguin contactar amb fins a sis estudiants per fer-los l'entrevista en el format que prefereixin, presencialment o en línia. Les entrevistes es realitzaran preferentment durant les primeres setmanes del mes de novembre, de manera que els estudiants es puguin incorporar a les empreses abans d'acabar l'any.

El programa Prèmium de la universitat manresana permet als estudiants realitzar períodes de pràctiques remunerades per complementar la seva formació en un ambient empresarial real. A més d'aquest avantatge, els estudiants que s'acullen a aquest programa poden seguir estudis d'una segona i una tercera llengua estrangeres al Servei d'Idiomes d'UManresa.