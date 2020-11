Seat redueix els torns de producció a la planta de Martorell per les restriccions durant la segona onada

La planta de Seat de Martorell reduirà els torns de producció arran de les noves restriccions que s'han imposat a Europa per fer front a la segona onada de la covid-19. Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts de l'empresa a l'ACN, la direcció de la companyia i els sindicats van arribar aquest dimecres a un acord per reduir la producció a la línia 1 (on es fabrica el Seat Ibiza) i la línia 2 (la del model León i Cupra Formentor). A la línia 1, Seat ha decidit suprimir els torns del cap de setmana fins a finals d'any, mentre que la línia 2 s'aturarà aquest divendres 13 de novembre i els dies 18, 21, 22 i 23 de desembre. Segons l'automobilística, es deixaran de fabricar 8.500 cotxes fins a finals d'any.

Pel que fa a la línia 3, on es fabrica l'Audi A1, no hi haurà canvis, tot i que la línia ja funciona a mig gas. Portaveus de Seat asseguren que les restriccions als diferents països europeus estan dificultant l'arribada d'alguns components a diverses plantes. Per altra banda, afegeixen que les mesures de confinament a països com Regne Unit o França –que inclouen el tancament de concessionaris- tenen un fort impacte en la comercialització de vehicles.

Malgrat els últims canvis en la línia de producció, Seat assegura que la línia 2 treballarà "al 100%" la resta de dies, fabricant 900 vehicles diaris en tres torns degut a "l'alta demanda dels models". Per altra banda, l'empresa recorda que, des del passat mes de setembre, la planta de Martorell està produint al mateix ritme que els dies previs a la pandèmia. Segons dades de la mateixa companyia, la instal·lació treballa al 90% de la seva capacitat màxima i fabrica 2.200 cotxes al dia, amb 12 torns addicionals el cap de setmana.



Seat descarta l'ERTO



Des de l'empresa asseguren que la reducció dels torns de producció no comportarà la firma d'un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), sinó que s'utilitzaran els mecanismes de flexibilitat del conveni col·lectiu pels dies que no hi hagi producció. "No aplicarem cap mesura que afecti als empleats, com ara un ERTO", ha garantit Seat en declaracions als mitjans.