BBVA Asset Management atorga més de 145.000 euros a quatre ONG de Catalunya

La Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, la Fundació Pequeño Deseo de Barcelona, l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, i Scouts MSC (Moviment Scout Catòlic), amb seu a Barcelona, han obtingut quatre dels vint-i-set premis en la segona convocatòria de la gestora de fons BBVA Asset Management. En total, més de 145.000 euros. El compromís és donar el 25% del total de la comissió de gestió dels fons BBVA Futur Sostenible ISR a projectes solidaris. En el conjunt de l'Estat espanyol, la dotació puja a 1,2 milions d'euros i cada ONG rebrà 37.090 euros.

La Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya destinarà la donació al projecte «No és no. Lluita contra la violència cap a dones amb discapacitat intel·lectual», amb accions educatives, preventives, per abordar situacions d'assetjament, abús i agressió sexual. La iniciativa beneficiarà 228 dones d'entre 14 i 30 anys.

La Fundació Pequeño Deseo destinarà els 37.090 euros a millorar la qualitat de vida de 53 infants d'entre 4 i 18 anys amb malalties greus o cròniques que són tractats als hospitals Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu de Barcelona, Sant Pau, Germans Trias i Pujol, Can Ruti i Parc Taulí. I per extensió, també se'n beneficiaran les seves famílies.

L'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics, a Lleida, oferirà un programa complet de prevenció i neurorehabilitació per a més de 250 persones gràcies a la donació de BBVA. Amb aquesta iniciativa, aquestes persones podran millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida en el procés d'adaptació a la nova realitat personal i familiar.

I el projecte «Inclusió social de nens i nenes desfavorits a través de l'escoltisme de Scouts MSC» té com a objectiu facilitar i fomentar la inclusió social de 3.000 nens i joves d'entre 6 i 21 anys d'entorns vulnerables perquè puguin accedir de forma senzilla i segura a activitats educatives de temps lliure a través dels grups d'escoltisme de tot l'Estat.

Són les quatre ONG amb seu a Catalunya que han estat premiades, juntament amb vint-i-tres més d'espanyoles. Aquest any, la gestora d'actius de BBVA ha rebut un total de 232 candidatures, 181 de les quals complien les bases de la convocatòria. El 34% són projectes relacionats amb la inclusió social; el 50%, amb la dependència, la gent gran i la salut; i el 15% amb el medi ambient.

BBVA Futur Sostenible ISR

BBVA Futur Sostenible va ser el producte mixt ISR (inversió socialment responsable) amb més entrades netes de patrimoni l'any passat i un dels deu fons d'inversió espanyols que més van captar el 2019.

En l'àmbit europeu, va ser també un dels 20 fons d'inversió socialment responsables amb més subscripcions netes, i es va situar al número 13 del rànquing. A més, el producte d'inversió va ser triat com el millor fons solidari dels premis Expansión-Allfunds als millors fons d'inversió.