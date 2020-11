La Catalunya Central sumava més de 41.000 persones en ERTO fins al setembre

Les comarques de la Catalunya Central van tancar el mes de setembre havent sumat, des de començament d'any, 5.137 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que havien afectat 41.420 persones, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Dels més de 5.000 expedients, 4.871 van ser de suspensió de contracte, mentre que 266 van ser de reducció de jornada i 366 de reducció i suspensió. Durant aquest període, només es van presentar sis expedients d'extinció, que van afectar 416 persones.

La meitat dels ERTO presentats al territori central durant aquests mesos ho han estat al Bages, amb 2.207, que han tingut un impacte en 21.189 persones. El Bages ha estat la setena comarca del país amb més persones en ERTO entre el gener i el setembre, darrere del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el Tarragonès.

La comarca següent amb més expedients els primers nou mesos de l'any al territori central ha estat l'Anoia, amb 1.638 expedients i un total d'11.721 persones afectades. En el cas del Berguedà, en el mateix període s'han presentat 548 expedients de regulació temporal d'ocupació, que han tingut impacte en 3.097 treballadors.

A la capital del Bages, en el mateix període s'han presentat 1.116 expedients, dels quals només 1 ha estat d'extinció. En nombre d'afectats, Manresa és la divuitena ciutat del país, amb 9.867 persones.



L'efecte de la segona onada

Catalunya suma més de 128.400 treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per les restriccions per combatre la segona onada de contagis de covid-19. Així ho va confirmar ahir el departament de Treball, Afers Socials i Famílies en un comunicat, en el qual detallen que des del 16 d'octubre i fins dijous, el Departament de Treball ha registrat 19.241 expedients que suspenen o redueixen la feina de 132.825 persones a Catalunya. D'aquests més de 19.000 expedients, 6.923 s'han presentat adduint causes de força major; 11.915 corresponen a la nova figura d'«impediment» relacionada amb la pandèmia, i els 403 restants responen a altres causes, va informar la Generalitat en un comunicat.

Tot i que el volum diari d'entrada d'expedients és el mateix que es rebia en un any, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, va afirmar que la tramitació es porta «molt, molt» al dia en una intervenció al III Congrés de Dret Laboral.

Segons va explicar Ginesta, la conselleria ja ha resolt prop del 70% dels expedients presentats des de mitjan octubre i espera resoldre'n un 15% més en els propers dies. La resta d'ERTO es troben en «fase de comunicació».

Ginesta va afegir que últimament s'han «flexibilitzat els criteris» i les obligacions que tenia la conselleria en la tramitació d'expedients, ja que l'informe d'Inspecció «ha passat de ser preceptiu a potestatiu». «Quan en un dia t'entren els expedients d'un any, gestionar-ho és molt complicat, i sense la complicitat amb els professionals seria impossible donar seguretat jurídica a les empreses», va assegurar, abans d'agrair l'esforç de tots els col·legis professionals i els operadors jurídics des de l'inici de la crisi.

Ginesta va recordar que els «indicadors clàssics» que es fan servir per mesurar l'estat del mercat de treball –la taxa d'atur o l'atur registrat– no reflecteixen «la total severitat» de la crisi. En total, el Departament calcula que hi ha 315.000 persones afectades per la crisi sanitària, és a dir, que han perdut la feina o estan incloses en un expedient temporal. El secretari general va aprofitar per fer una crida perquè els professionals recordin als seus clients que «tenen el mandat de limitar la mobilitat dels treballadors» amb tots els mecanismes que tinguin al seu abast, inclòs el teletreball.