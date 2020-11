El vehicle d'ocasió es beneficia del context de crisi i creix en vendes

La crisi econòmica derivada de l'actual situació de pandèmia està transformant l'hàbit d'alguns consumidors a l'hora de canviar el cotxe, i ara opten per un de segona mà. Concessionaris del Bages consultats per aquest diari coincideixen en l'increment de vendes que ha experimentat en el darrer mig any (amb alts i baixos) el mercat del vehicle d'ocasió, i sovint amb un nivell de negoci superior al de l'any passat. En general, és un client que vol gastar menys que amb un cotxe nou, però a l'hora fuig d'un vehicle excessivament vell que li impedeixi circular lliurement per un excés d'emissions.

Es ven més vehicle d'ocasió, i no sempre en detriment del nou perquè hi ha concessionaris que mantenen la demanda malgrat la crisi. És el cas de Sarauto, de Sant Fruitós de Bages. Aquí, les vendes van bé, «fins i tot millor que l'any passat», tant pel que fa a vehicles nous com usats, apunta el responsable de la secció del vehicle d'ocasió, Xavi Casado, si bé més que l'increment de vendes ressalta «el canvi de tendència» que diu que observa darrerament en els clients que opten per cotxes de segona mà. «Ara es compra per necessitat», i sovint això es tradueix en vehicles «petits, pràctics i versàtils», mentre que «el vehicle gros que hi ha qui es comprava per gust, ara no es demana tant». De tota manera, diu que això no sempre implica un vehicle més econòmic, sinó del tipus Peugeot 308 o Rifter, que oscil·len entre els 15.000 i els 20.000 euros, per part de clients que en un altre context «potser s'haurien comprat un cotxe nou». La gran majoria tenen entre 1 i 2 anys d'antiguitat.

Autobages també està tenint un bon nivell de vendes, especialment durant els mesos d'estiu, tant de vehicle nou com usat, aquest darrer com a conseqüència de la crisi, que ha fet incrementar la demanda de vehicles més barats, apunten fonts d'aquest concessionari. Una situació, la de l'increment de vendes, que desconcerta alguns clients «que pensen que amb la crisi estem venent menys i se sorprenen que no els fem descomptes més generosos per comprar un vehicle de segona mà». En aquest cas, diu que hi ha força demanda de la gamma més barata que ofereix aquest concessionari, que és al voltant dels 10.000 euros, «però també es ven bé el vehicle gran, del tipus furgoneta d'uns 30.000 euros, que ens demanen tant o més» que abans de la pandèmia.

Que no sigui massa vell

On també es ven més vehicle de segona mà que fa un any és a Sala Team, de Manresa amb un increment al voltant del 10 %, però en aquest cas si que és en detriment del vehicle nou. I la diferència no compensa, perquè hi ha hagut una davallada al voltant del 35%, explica el seu gerent, Jordi Sala. Diu que la crisi ha fet créixer la demanda del vehicle d'ocasió, amb un descens del Km 0, que és més car, «però tampoc es demana el de més de deu anys», sinó que es busquen cotxes seminous, «de 2 a 6 anys, o de 7 com a màxim», al voltant dels 10.000 euros , tot i que també se'n venen fins a 25.000. De fet, sosté que entre les ajudes que ara es donen i les noves mesures de contaminació, l'interès pel cotxe molt vell decau, fins al punt que «van a subhasta o directament al desguàs».

També apunta cap a una tendència cada vegada més gran pel rènting, que temps enrere era molt freqüent entre les empreses «i ara també ho va sent entre els particulars».

O molt cars o molt barats

Si bé en general els clients busquen vehicles de segona mà d'una gamma mitjana, hi ha excepcions, i en alguns casos precisament s'ha notat el contrari, i amb la crisi s'han disparat les demandes extremes. És la particularitat que ha notat el gerent de Cars Manresa, Eduard Mas, en aquesta pandèmia. Diu que ara es ven «o bé el cotxe de gamma alta o de gamma baixa», o sigui, «de fins a uns 6.000 euros o de més de 20.000», i en canvi, ha disminuït la demanda de classe mitja, que abans de la pandèmia era el més buscat.

Cars Manresa, amb venda exclusiva de segona mà, ha tingut una situació d'alts i baixos, «amb un juliol espectacular, un agost en què ens vam mantenir i una davallada a partir del setembre», que situa aquest mes un nivell de vendes un 30% inferior al del setembre de l'any passat. I és que, «quan s'anuncien mesures, el client es frena, i les vendes tornen a remuntar amb la desescalada».

El mateix passa a Nou Motor, de Manresa, on s'ha notat que «el client ara es decanta més per al vehicle d'ocasió», amb un 15 o un 20% més de vendes respecte l'any passat, i també en els dos extrems de la gamma, «mentre que el segment mitjà és el que menys es demana, quan abans s'optava per vehicles d'entre 15 i 20.000 euros», sosté el gerent del negoci, Jordi Serra. Ara bé, per més econòmic que es vulgui el cotxe, diu que no poden ser gaire vells, perquè en general interessa que disposin de l'etiqueta de baixes emissions per poder entrar a Barcelona.

Serra atribueix aquest repunt del vehicle usat al context de crisi actual, però també apunta al canvi de normativa a nivell d'emissions que hi haurà l'any que ve a nivell europeu, «que farà que molts vehicles saltin de tram i hagin de pagar més impostos», la qual cosa pot afavorir la compra anticipada per part d'alguns clients.