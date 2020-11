Sostenibilitat, una oportunitat per impulsar el negoci de forma rendible

Pimes i autònoms noten especialment l'impacte de la crisi de la covid. Davant d'aquesta realitat, quines oportunitats suposa per a les empreses ser sostenibles i com les pot ajudar a ser més competitives? Per analitzar les diferents possibilitats que les empreses tenen a l'abast, Regió7 i BBVA organitzen una trobada virtual amb el títol «Sostenibilitat, una oportunitat per impulsar el teu negoci de forma rendible». Es fa avui, de 4 a 5 de la tarda. La participació és gratuïta i només cal un registre previ clicant aquí.

Intervencions

La primera part de la trobada virtual comptarà amb la intervenció d'Iñigo de Basterrechea, director de xarxa de banca d'empreses de BBVA Catalunya, i Miquel Rubio, director de desenvolupament de negoci d'Anthesis Lavola, consultoria en sostenibilitat.

A la segona part, es donaran conèixer experiències pràctiques en matèria de sostenibilitat, amb la participació de Joan Boix, de Serradora Boix de Puig-reig; i Ismael Castellà, de l'empresa barcelonina Clevermob. Al final de la sessió hi haurà un torn de preguntes.