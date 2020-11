Blas Herrero llança una oferta per Prisa, el grup d'El País i Cadena SER

L'empresari asturià Blas Herrero, propietari de la cadena de ràdio Kiss FM, ha fet una oferta per Prisa, el grup de comunicació del qual formen part el diari El País i la ràdio Cadena SER, entre d'altres, segons ha publicat el diari Expansión.

L'empresari lidera un grup d'inversors espanyols per llançar una proposta de compra en efectiu pels actius de ràdio i premsa oberta a la participació dels actuals accionistes, segons aquest mitjà. L'oferta està assessorada per l'empresa de serveis financers Société Générale.

L'oferta d'Herrero ronda, segons diferents fonts citades per 'El Confidencial', els 150 milions d'euros, malgrat que actualment el benefici operatiu de la divisió de mitjans és negatiu. Aquest negoci ha patit una caiguda considerable per la pandèmia, que s'ha traduït en una pèrdua de 166 milions d'ingressos i de 119 milions d'Ebitda per la caiguda de la publicitat.