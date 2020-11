Cribratge massiu a Sant Fruitós: més de 200 treballadors del polígon Riu d'Or se sotmeten avui a un test d'antígens

Diferents treballadors del polígon Riu d'Or fan cua per participar al cribratge

Diferents treballadors del polígon Riu d'Or fan cua per participar al cribratge | CARLES BLAYA

Més de 200 treballadors d'empreses del polígon Riu d'Or de Sant Fruitós participen aquest dijous al matí en cribratge massiu per detectar casos asimptomàtics de covid amb test d'antígens i que organitza PIMEC i Mutuacat.

L'acte, que s'allargarà fins a les 3 de la tarda, compta presència Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement, i representants de l'Ajuntament de Sant Fruitós, el Consell Comarcal del Bages, PIMEC i Mutucat.

Per fer el cribratge s'han instal·lat unes carpes on personal sanitari va practicant un a un els test d'antígen als treballadors. Es tracta de la iniciativa 'Pimec Covid free' adreçada als empleats de les empreses que ho han sol·licitat i està supervisada pel doctor Oriol Mitjà. La primera prova es va fer al polígon polígon Can Feu - Barcelona Moda Centre de Sant Quirze el Vallès, seguit del de Les Franqueses (Vallès Oriental). El deSant Fruitós de Bages és el tercer cribratge d'aquest projecte que es fa a Catalunya.