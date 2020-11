Manresa viu una tendència a l'alça de noves dones emprenedores

Avui és el Dia Internacional de la Dona Emprenedora, un sector que des de fa uns anys presenta una tendència a l'alça malgrat les dificultats amb què es troben les dones a l'hora d'engegar el seu propi negoci.

«La tendència actual és que cada cop més dones decideixen emprendre el seu propi negoci, i també notem que creix l'interès per crear una xarxa de dones emprenedores amb l'objectiu de compartir experiències i buscar suport», afirma Roser Soler, presidenta de l'associació de Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM), que té actualment una cinquantena de sòcies. «Abans de la pandèmia ja notàvem un augment de dones emprenedores a Manresa», diu Soler, i afegeix que es tracta de persones d'entre 25 i 30 anys que prenen la decisió de treballar per elles mateixes.

La manresana explica també que les dones emprenedores es troben amb moltes dificultats a l'hora d'engegar el seu negoci, sobretot pel que fa a la recerca de suport. «Avui en dia costa molt trobar ajudes, perquè per molt que ens diguin que n'hi ha, no les veiem», diu Soler, que posa l'exemple del polèmic ajut als autònoms de la Generalitat que va acabar amb la pàgina per sol·licitar l'ajuda penjada, tot i que apunta que en aquest sentit homes i dones comparteixen el problema.

L'increment de dones emprenedores també l'han pogut comprovar a l'Ajuntament de Manresa. «En els últims 5 anys hem passat de tenir un 45% de dones emprenedores a tenir-ne més del 50% actualment, convertint-se en la majoria de la ciutat», assegura la regidora d'Emprenedoria i Feminisme de Manresa, Cristina Cruz, que valora molt positivament aquest fet tenint en compte les dificultats addicionals amb què es troben les dones respecte dels homes, com per exemple la conciliació entre la vida laboral i familiar o el sostre de vidre.

Cruz destaca el paper de les administracions per donar les eines a les dones per emprendre amb seguretat i garanties.