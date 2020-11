Les exportacions catalanes cauen el 5,5% al setembre fins als 5.818,6 milions

Les exportacions catalanes van caure el 5,5% interanual al setembre, fins als 5.818,6 milions d'euros, segons va informar ahir el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En un exercici marcat per l'impacte econòmic de la covid-19, Catalunya ha exportat productes per valor de 47.367,4 milions d'euros des del gener, el 14,1% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. Amb tot, el descens és cada cop més moderat (fins a l'agost, les exportacions havien caigut el 15,2%). Catalunya no perd quota i continua representant el 25% de les exportacions a l'Estat. Per altra banda, les importacions es van reduir el 16,7% al setembre, fins als 6.645,1 milions d'euros, mentre que en l'acumulat de l'any han caigut el 21,8%, fins als 55.002,6 milions d'euros.

El principal sector exportador a Catalunya continua sent la indústria química, que el setembre va representar un 27% de les vendes a l'exterior. Malgrat tot, les empreses van reduir el 3,5% les exportacions, fins als 1.572,4 milions d'euros. A continuació apareix el sector de l'alimentació, begudes i tabac, que durant el novè mes de l'any va incrementar el 5,6% els ingressos procedents de l'estranger, fins als 920,6 milions d'euros. Segons les últimes dades publicades per Indústria, l'alimentació representa el 15,8% de les exportacions catalanes. La indústria especialitzada en els béns d'equip tanca el podi a Catalunya, després de registrar unes vendes a l'exterior per valor de 914,7 milions d'euros al setembre (-4,2%). Els béns d'equip representen el 15,7% de les exportacions catalanes. Barcelona es manté com la província més exportadora de l'Estat (representa el 18,8% del total) i va registrar una caiguda en els ingressos del 6,4%, fins als 4.370,7 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, les exportacions al setembre van arribar als 23.250 milions d'euros, tan sols el 0,9% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. En l'acumulat de l'any, però, les vendes a l'exterior encara es mantenen el 12,6% per sota del 2019, i suma 188.401 milions d'euros. Pel que fa a les importacions, van disminuir el 10,8% al setembre (24.740 milions) i el 17,2% des del gener (199.507 milions). Per sectors, les principals contribucions al creixement de les exportacions provenen del sector de l'alimentació, begudes i tabac (representa el 16,5% sobre les vendes totals), els béns d'equip (20,5%), el sector de l'automòbil (17,5%) i els béns de consum durador (1,8%). Per contra, els que van tenir una contribució negativa sobre el creixement van ser els productes energètics (amb una quota del 4,2%) i els productes químics (14,5%).

Segons la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, les dades evidencien que les exportacions espanyoles «mantenen un camí de recuperació després de l'impacte inicial de la covid-19». Per a Méndez, «evolució permet continuar amb la intensa reducció del dèficit comercial», i també apunta que «els indicadors reflecteixen que les exportacions contribuiran a la recuperació de l'economia espanyola». De fet, l'Espanya és un dels països on el descens de les exportacions és menys accentuat. A la Unió Europea, les vendes a l'exterior van caure l'1,5% interanual al setembre.