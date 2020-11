Apostar per la sostenibilitat «és clau» per a la competitivitat de les empreses

La sostenibilitat és una estratègia rendible per a les empreses i cal apostar-hi. Aquesta és la principal conclusió de la trobada virtual organitzada per Regió7 i BBVA que es va fer dijous a la tarda, amb l'objectiu d'analitzar les possibilitats en l'àmbit empresarial.

L'acte va tenir la intervenció d'Iñigo Basterrechea, director de xarxa de banca d'empreses de BBVA Catalunya; i de Miquel Àngel Rubio, director de desenvolupament de negoci d'Anthesis Lavola, consultoria en sostenibilitat. També hi van participar dos empresaris que van donar a conèixer les seves experiències pràctiques en matèria de sostenibilitat: Joan Boix, de la Serradora Boix de Puig-reig; i Ismael Castellà, de l'empresa barcelonina Clevermob.



L'impacte de la covid

En el context actual marcat per la crisi de la covid, que es percep com una càrrega per a les empreses, la sostenibilitat pot convertir-se en una dimensió d'oportunitat. «L'impacte de la pandèmia s'ha fet notar en pimes i autònoms, però cal fer front a la crisi i una alternativa per tal que les empreses en surtin reforçades és la sostenibilitat», ha remarcat Iñigo Basterrechea.

Hi ha empreses convençudes que cal fer aquesta contribució perquè suposa una rendibilitat més gran i una oportunitat de negoci. A les obligacions jurídiques, fiscals i laborals s'hi afegeix l'aposta per les actuacions verdes. Per exemple, l'eficiència energètica, amb reducció de costos. L'economia circular, fent producció de forma més responsable (materials reciclats, reducció dels consum d'aigua...). L'adaptació del negoci a les tendències de mercat, amb una demanda cada vegada més alta pels productes de proximitat i respectuosos amb el medi ambient. L'accés a finançament amb les millors condicions. I entre d'altres, la petjada de carboni amb certificat de sostenibilitat.

Per a Iñigo de Basterrechea, ser sostenible és un oportunitat: «A BBVA ho tenim clar, és una de les prioritats estratègiques al costat del creixement, la gestió de dades, l'equip de treball, la qualitat i l'excel·lència operativa». I la Unió Europea «també ho té clar», argumenta de Basterrechea: «dels milions que destinarà a recuperar l'economia, es prioritzaran els projectes sostenibles i digitals».

Consciència verda

Les empreses sostenibles compten amb tres pilars fonamentals: mediambiental, social i econòmic. S'hi ha referit Miquel Àngel Rubio, director de desenvolupament de negoci de la consultoria Anthesis Lavola: «A més de la part verda, hi ha la part social de la sostenibilitat, que representa una oportunitat per generar llocs de treball». I ha afegit: «La sostenibilitat és la via per reforçar l'estratègia empresarial». Cada vegada són més les empreses que hi aposten, però «encara hi ha molt camí per recórrer», han coincidit a destacar Iñigo de Basterrechea i Miquel Àngel Rubio. Per això Anthesis Lavola centra part dels seus esforços en el coneixement, la sensibilització i l'educació. A part, la consultoria dona eines a les empreses per planificar i seguir estratègies en matèria de sostenibilitat: «en els últims temps, hem notat que moltes de les empreses que acudeixen a la consultoria ho fan perquè és la direcció general qui s'ho marca com a objectiu. I això és molt positiu, demostra que hi ha més consciència de la importància de ser sostenibles».

Segons dades que ha detallat Iñigo de Basterrechea, entre les grans empreses n'hi ha un 10% que són excel·lents en matèria de sostenibilitat; un altre 10% van pel bon camí amb accions sostenibles; un 30% s'ho estan pensant i comencen a fer els primers passos; i un 50% restant escolten però encara no prenen decisions. «La regulació en tots els nivells de l'administració, des de l'europea a la muncipal, està creixent a favor de la lluita contra el canvi climàtic i les empreses s'hauran de posar les piles per adaptar-se a la normativa i avançar amb accions sostenibles. Aquest és el futur», ha assenyalat.



Beneficis de ser sostenible

Ser una empresa sostenible ajuda a millorar la imatge de marca i la reputació de l'empresa. Permet estalviar costos, per exemple gràcies a l'organització de recursos, al reciclatge i també a la digitalització (reducció de l'ús del paper). Es poden obtenir beneficis fiscals. S'aconsegueix una millora de l'ambient entre els treballadors, amb l'aplicació de bones pràctiques i rutines. I és una manera d'arribar a nous consumidors potencials.

A més, segons Iñigo de Basterrechea i Miquel Àngel Rubio la sostenibilitat és un estalvi: «Menys despeses en energia es tradueix en major benefici». Per exemple, «les plaques solars fotovoltaiques són una font d'energia molt econòmica. També s'amortitzen molt ràpid els leds. La maquinària eficient és una garantia. I les bateries de liti han baixat molt de preu per fomentar l'ús del vehicle elèctric o híbrid», comenta de Basterrechea. Com a director de xarxa de banca d'empreses de BBVA Catalunya, posa èmfasi en la importància «d'assessorar i finançar les accions sostenibles per mitjà del rènting, lísing o préstec per ajudar a les empreses a ser eficients energèticament».



BBVA, un banc sostenible

BBVA ha obtingut la primera posició entre els bancs europeus en el Dow Jones, índex de referència en el mercat, que mesura l'acompliment de les majors companyies per capitalització borsària en matèria econòmica, ambiental i social. A nivell mundial, l'entitat financera ocupa la tercera posició. Per a Iñigo de Basterrechea «això demostra que anem per bon camí, però sabem que el nostre potencial és el de multiplicar les nostres actuacions assessorant i finançant als nostres clients, empreses i particulars, cap a la sostenibilitat». Dels 100.000 milions d'euros compromesos a mobilitzar en sosteniblitat entre els anys 2018-2025 per part de BBVA, se n'han activat 40.000.