Ismael Castellà: «Un vehicle elèctric s'amortitza en dos anys»

Clevermob és una empresa que aposta per la mobilitat elèctrica. Està especialitzada en la importació i venda de motos elèctriques d'alta cilindrada a l'Estat espanyol, Portugal i Andorra. Tal com ha assenyalat el CEO i fundador de l'empresa, Ismael Castellà, «Treballem per a empreses i organismes públics que estan convençuts que la millor opció és el vehicle elèctric, per exemple que el RACC faci l'assistència en carretera amb motos elèctriques d'alta cilindrada, o que els Mossos circulin amb aquest tipus de vehicles és un valor afegit perquè el consumidor individual s'acabi de convèncer». Ha dit que «comprar un vehicle elèctric surt a compte a les empreses, s'amortitza en dos anys».

Autosuficient i rendible

La mobilitat elèctrica és «autosuficient i rendible», segons Ismael Castellà. Està convençut que la mobilitat elèctrica serà la substituta de la combustió: «El futur és dels vehicles elèctrics. Ha arribat un punt que perquè les ciutats no poden assumir més vehicles de combustió».