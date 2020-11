L'eficiència energètica de Serradora Boix, de Puig-reig

L'activitat de la primera transformació de la fusta és un dels processos industrials que necessiten menys energia i menys consum d'aigua. A Serradora Boix, de Puig-reig, el cicle productiu no genera residus. Tots els productes, com l'estella, les serradures i l'escorça, s'utilitzen com a matèria primera o com a font d'energia.

Joan Boix, conseller delegat de Serradora Boix, ha explicat que «malgrat l'activitat de les serradores a vegades no està ben vista perquè tallem arbres, la realitat és que fem gestió forestal. Els boscos de Catalunya creixen tres vegades més del què traiem, i ho fem per elaborar uns productes que son deficitaris».

Inversions



Serradora Boix ha invertit aquest estiu en nova maquinària per millorar l'eficiència energètica. D'altra banda, l'empresa està fent la instal·lació de 2.500 metres quadrats de plaques solars fotovoltaiques d'autoconsum, per produir uns 300 kw d'energia elèctrica i «cobrir el què consumim durant tot l'any», ha comentat Joan Boix. Ha afegit que «els projectes de les empreses enfocats en la sostenibilitat tenen recompensa en forma d'ajuts. Invertir en sostenibilitat és rendible».