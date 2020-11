La Taverna 1913 de Manresa obre un establiment de venda de vins i destil·lats

Dimarts obrirà portes a la plaça Major de Manresa 1913 Vins, un nou establiment de venda de vins, caves, destil·lats i licors que posen en marxa Dani Amores i Sebastià Lozano, expropietari de la també vinateca manresana El Petit Celler. La botiga s'ubica al pis superior del restaurant Taverna1913, per on s'accedeix al nou local.

1913 vins obre amb tres-centes referències de productes i la possibilitat d'accedir a 4.000 referències més mitjançant distribuïdores, segons expliquen els seus propietaris. Són les 300 referències, assegura Amores, que més es venien del catàleg d'El Petit Celler, que va tancar portes pel confinament i ja no ha tornat a obrir. Lozano, que va traspassar el celler del mateix nom i una exclusiva vinateca que regentava a Barcelona a Bodegas Torres l'abril de l'any passat, després de gairebé un quart de segle d'activitat, afirma que amb aquest nou projecte volia «donar servei als clients que han confiat en nosaltres tots aquests anys, i també donar certa continuïtat al Petit Celler».

El nou espai, d'un centenar de metres quadrats, complementa el servei de restauració de la Taverna 1913 i també el de Sant Ignasi, el local adjacent també gestionat per Amores i Lozano que serveix com a menjador del restaurant i alhora com a sala polivalent de lloguer. La vinateca permetrà que el client del restaurant pugui triar per al seu àpat alguna de les tres-centes referències en catàleg. O bé adquirir alguna ampolla acabat el servei. La vinateca romandrà oberta en els mateixos horaris que el restaurant, més enllà, per tant, de l'horari comercial habitual.

La Taverna 1913, especialitzada en «tapes elaborades», va obrir portes el 26 de novembre del 2015, i un any més tard ho feia Sant Ignasi, primer com a bar de copes, després també com a restaurant independent i actualment com a menjador annex a la taverna, que només roman obert els caps de setmana, excepte si es lloga com a sala polivalent. En aquest espai, avança Dani Amores, també s'hi pretenen organitzar tastos i cursos. Sant Ignasi, diuen els seus promotors, acollirà un expositor de vins que farà la funció d'aparador de la vinateca.

La nova 1913 vins, que va obrir fugaçment el 6 d'octubre just uns dies abans d'aquest últim tancament del sector que s'acaba dilluns, estarà especialitzada en els vins de la DO Pla de Bages, «perquè el client cada vegada valora més el producte de proximitat», diu Dani Amores. També s'hi vendran alguns productes de xarcuteria i s'hi podran encarregar lots de regal. La vinateca permetrà adquirir vins i destil·lats de qualsevol distribuïdor, assegura Amores, a diferència d'El Petit Celler, que treballava bàsicament amb la distribuïdora del mateix nom, també propietat llavors de Lozano.

El reimpulsat projecte no ha pogut mantenir la seva ubicació al local de lloguer del número 18 del Passeig Pere III. «Es volia donar continuïtat al local, però no va sortir bé», explica concissament Dani Amores.



Nova vinateca al Passeig

Tanmateix, l'establiment del passeig Pere III tornarà a obrir aviat també com a vinateca, però amb un altre nom, en un nou projecte empresarial impulsat per Damià Giménez, responsable del restaurant Vermell, entre altres locals del sector a Manresa.