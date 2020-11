Principi d'acord sobre l'ERO de Faurecia amb una reducció dels acomiadaments de 160 a 124 treballadors

La direcció i el comitè d'empresa de Faurecia, amb la mediació de la Generalitat, han tancat un principi d'acord sobre l'ERO que afectava a més del 50% de la plantilla de la planta d'Abrera. La nova proposta ha passat dels 160 als 124 acomiadaments i preveu indemnitzacions de 45 dies per any treballat amb un topall de 36 mensualitats i un lineal de 400 euros per any. "Amb aquest acord, que no ha estat fàcil, hem minimitzat l'impacte de l'ERO i millorat les indemnitzacions", destaquen fons del comitè. La proposta haurà de ser validada aquest dilluns pels treballadors en assemblea. D'aquesta manera, i a l'espera del que decideixi la plantilla, la vaga de cinc dies que havia de començar aquest dilluns queda desconvocada.