Hisenda transferirà 1.581 milions a Catalunya dels dos últims trams del Fons Covid-19

El Ministeri d'Hisenda transferirà 1.581 milions d'euros a Catalunya per compensar l'impacte de la covid-19 al territori. Segons ha informat aquest dimecres el govern espanyol a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Catalunya rebrà 474 milions "durant els pròxims dies" procedents del tercer tram dels Fons Covid, que agrupa noves ajudes pel sector sanitari. Els 1.107 milions restants arribaran el desembre i corresponen a finançament per compensar la caiguda de l'activitat econòmica provocada per la pandèmia. Aquesta xifra se suma als 1.584 milions que ja ha rebut Catalunya procedents del primer tram sanitari (1.247 MEUR) i del tram educatiu (337 milions). En total, Catalunya rebrà 3.166 milions del Fons Covid, un 19,8% sobre el total de l'Estat.

Catalunya és la segona comunitat que més diners ha rebut, només per darrere de Madrid, amb 3.346 milions. Ja més lluny la segueixen Andalusia (2.199 milions), el País Valencià (1.486 milions) i Castella i Lleó (843 milions).

Amb la publicació de les ordres ministerials al BOE, el govern espanyol dóna per acabada l'assignació dels 16.000 milions del fons, després que al juliol es repartissin 6.000 milions del primer tram sanitari i al setembre es distribuïssin 2.000 milions del tram educatiu a tot l'Estat.

Les ajudes no són reemborsables i, per tant, les comunitats no hauran de retornar-les. A banda, tampoc generaran deute ni interessos. Segons ha subratllat aquest dimecres la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, es tracta de "la major transferència de recursos de la història i que ha permès que les comunitats puguin avançar recursos suficients als sectors més afectats per la pandèmia".