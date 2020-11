El comerç manresà arriba enguany al Black Friday amb molts dubtes

Demà se celebra el «divendres negre», i enguany dir «negre» pot tenir massa significat. Per al comerç manresà, aquest Black Friday, una cita que habitualment ja suposa un maldecap per al comerç de proximitat, atenallat per les grans cadenes i la venda online, arriba sense el coixí de la cancel·lada fira de Sant Andreu, que dotava d´embolcall tractor el dia global de descomptes. Amb tot, entre el sector manresà hi ha «il·lusió», com ho definia ahir la presidenta de la UBIC, Tània Infante, tot i que la «incertesa» sobre el resultat és, enguany, més elevada que mai.

Per a Infante, el sector comercial està «a l´expectativa», però el convenciment, ateses les circumstàncies, és que «res no pot ser pitjor». La proximitat de la campanya de Nadal, en què la UBIC ha dipositat moltes esperances i a la qual ha destinat un «potent» aparell publicitari, suposa un al·licient per a un sector enguany molt castigat. Infante explica que la UBIC no té encara dades de quina serà l´adhesió del comerç manresà al divendres de descomptes, però creu que «no serà major que altres anys».

Joan Vila, president de Pimec Comerç Catalunya Central, observa l´arribada del Black Friday «amb molta preocupació», perquè veu «difícil afrontar les campanyes ferotges de quinze dies, que abans eren d´un, i la situació no és per desprendre´s de marges». Vila insisteix que la situació de pandèmia «no dona ocasió per fer bones vendes, i no estem per fer descomptes». Amb tot, la «pressió» de la venda online i de les grans plataformes comercials, que Vila recorda que no juguen en la mateixa lliga fiscal, obliguen a apuntar-se a una moda que genera dessassossec entre els operadors locals.

Al marge de la cojuntura, David Augé, responsable de La Creadora, creu que el Black Friday «anirà bé» perquè enguany es faran promocions que ja es feien per la Fira de Sant Andreu. «Cal aprofitar que el Black Friday té molt seguiment entre els joves que ja no tenen el concepte fira», diu Vila, que, a més, considera que pot ser una jornada positiva perquè durà gent als carrers en un moment en què costa sortir de casa.

Valentí Cardona, d´Iglesias Moda, considera que «el Black Friday escombrat la promoció local perquè el fa tothom». En el seu establiment, l´afectació del confinament municipal és molt important, perquè més del 50 % dels seus clients, apunta, són de fora de Manresa. A més, creu que des de la tancada de bars i restaurants «hi ha hagut una mena de confinament mental» que agreujat les dificultats. Per tot plegat, Cardona valorava encara ahir si aquest diumenge «val la pena obrir». Al seu establiment, s´estan fent descomptes per la Black Friday Week «i ens ha anat bé», però creu que cal parlar amb el sector de la restauració «per copsar el que es fa per acabar de decidir». En qualsevol cas, assegura, «el potencial del cap de setmana queda molt minvat».

A la capital del Berguedà, diu Xavier Horcajo, de Berga Comercial, l´impacte del Black Friday és «relatiu», ja que el municipi no té centres comercials dedicats a la moda i l´electrònica, els dos productes estrella de la jornada de descomptes. «Estem descapitalitzats», diu Horcajo, que lamenta que la venda online i la sortida de la ciutat per fer compres són dos handicaps afegits per als establiments berguedans que volen competir en el nou estàndard del sector. «Aquestes campanyes van en detriment del comerç local», diu Horcajo, que confia que la pandèmia hagi ajudat a capgirar una mica la tendència cada vegada més generalitzada de les compres en línia i en les grans cadenes.

Amb tot, Horcajo creu que la seixantena d´establiments de moda adherits a l´associació i també els (pocs) d´electrònica se sumaran a la campanya del Black Friday. «Hem de tirar la canya», conclou Horcajo.