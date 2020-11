El Govern es planteja fer dos pagaments més d'ajudes a autònoms durant la primavera

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha avançat que l'executiu català es planteja allargar els ajuts per als autònoms afectats per la crisi i fer un parell de pagaments més durant la primavera. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Budó ha afegit que probablement la setmana que ve s'explicarà el nou mecanisme de funcionament d'aquestes ajudes després del col·lapse del sistema anterior. I ha insistit que el primer tram es pagarà abans de finals d'any. "Garantim que abans del 31 de desembre les ajudes estaran ingressades als comptes de les persones autònomes", ha assegurat.

La consellera ha recordat que aquesta setmana el Consell Executiu ja va fer un primer pas aprovant al creació d'un registre per a les ajudes per a autònoms. Un registre que, segons la portaveu del Govern, permetrà fer una "radiografia sobre el grau d'afectació dels autònoms per poder calibrar bé els ajuts".