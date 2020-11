Seat inverteix més de 30 milions d'euros en un centre de test de motors a les instal·lacions de Martorell

Seat ha invertit més de 30 milions d'euros durant els últims cinc anys en un centre de test de motors a les instal·lacions de Martorell. Segons ha informat la firma automobilística a través d'un comunicat, el nou espai té capacitat per realitzar 14.300 proves cada any i dóna feina a 200 persones dividides en tres torns, que treballen 24 hores al dia durant sis dies per setmana. La infraestructura –rep el nom de Centre de Desenvolupament de Motors- disposa d'una càmera climàtica que permet simular temperatures d'entre -40 i +65 graus Celsius i una torre automatitzada que permet emmagatzemar fins a 27 vehicles. Des del centre es realitzen proves per validar nous projectes de motorització per a diferents marques del grup Volkswagen.

El Centre de Desenvolupament de Motors disposa d'un laboratori d'emissions equipat amb dispositius PEMS, una tecnologia que s'utilitza per analitzar el consum i les emissions dels cotxes en situació reals de conducció. Alhora, l'espai disposa de tres bancs per dur a terme proves de durabilitat, on els prototips de vehicles completen fins a 200.000 quilòmetres sobre rodets i sense pauses. Per altra banda, Seat disposa de nou bancs de motors per analitzar la resposta dels vehicles en situacions extremes.

Pel vicepresident d'investigació i desenvolupament de Seat, Werner Tietz, "aquest projecte consolida la posició del grup com una de les instal·lacions per al desenvolupament de vehicles més avançades d'Europa". "L'espai permet posar a prova nous motors per garantir unes prestacions òptimes, tant per Seat i Cupra com per les diferents marques del grup, amb un interès especial en els motors híbrids i elèctrics", ha afegit.

A banda del Centre de Desenvolupament de Motors, Seat ha començat a construir un nou laboratori de bateries. Aquest espai rebrà el nom de Test Center Energy (TCE) i també s'ubicarà a Martorell. El nou centre suposarà una inversió de 7 milions d'euros i estarà destinat al desenvolupament de diferents sistemes d'energia destinats a vehicles híbrids i elèctrics. Segons les previsions del grup, la construcció del Test Center Energy finalitzarà l'abril de 2021.