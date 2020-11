S'aprova el PUOSC 2020-2024 amb més de 37 milions d'euros a la Catalunya Central

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, s'ha felicitat per l'aprovació definitiva d'aquest "eina tan necessària, important i cabdal pels ajuntaments" i ha defensat que des del Govern "seguim treballant per poder incrementar aquesta partida del PUOSC en els propers exercicis". La portaveu ha reiterat "la voluntat ferma de trobar i buscar sempre millors i més recursos per donar suport al món local. Hi estem compromesos, ho fem dia a dia". En aquest sentit, ha recordat que més enllà del PUOSC també s'han activat altres línies relacionades amb accions de manteniment, ajuts, rescabalament de les despeses derivades de la covid.

La consellera ha emfatitzat la importància de treballar "de costat" amb el món local que són els que estan "a primera línia de la ciutadania i també especialment en aquesta pandèmia donant resposta a aquest repte que com a societat ens hem trobat al capdavant". Precisament la consellera ha aprofitat la reunió amb representants del món local per demanar-los la "màxima col·laboració i implicació" en fer possible que les activitats del pla de reobertura es realitzin amb totes les mesures que han d'estar establertes.



PUOSC 2020-2024

Amb el PUOSC 2020-2024, impulsat des del Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, els ajuntaments i consells comarcals recuperen, després de 8 anys, el principal instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis.

El PUOSC és un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans i una eina bàsica perquè els ajuntaments puguin dinamitzar la seva economia com a entitats generadores d'activitat econòmica. Atenent a l'estratègia del Departament per fer front a l'envelliment poblacional de les nostres comarques i a la pèrdua de població, s'ha disposat, a banda de la línia general, d'una línia de subvencions per acció territorial a ens locals de menys de 5.000 habitants amb la voluntat de potenciar l'equilibri territorial i contribuir a igualar els drets de la ciutadania, visqui on visqui.



Distribució de les inversions en dues línies de subvencions



El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d'euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de més de 160 milions i hi han optat tots els ens locals, la segona és de quasi 90 milions i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.

La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona és per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000. Les subvencions de la primera línia estan destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals amb competències en obres i serveis de competència municipal i d'abast o interès supramunicipal. Les de la segona línia són per a municipis de menys de 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i consells comarcals de menys de 5.000 habitants. Al programa general d'inversions podien optar tots els ens locals, 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. Al programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants podien optar 736 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades.

La Comissió de Cooperació Local és un organisme adscrit al Departament de la Presidència integrat paritàriament per 24 representants de l'Administració de la Generalitat i 24 persones en representació dels ens locals de Catalunya.