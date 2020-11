La pluja se suma als obstacles per la covid en el Black Friday de Manresa

El Black Friday va passar com vestit de camuflatge, ahir a Manresa. La pluja insistent fins al migdia va afegir-se als contratemps que, en aquesta època de pandèmia, ja impedeixen un funcionament normalitzat del sector comercial. Ahir, dia de descomptes per imposició del mercat, es va veure més afluència de gent que un divendres de les últimes setmanes, però menys del que era habitual en els anteriors Black Friday. Així, el comerç, en general, valorava amb certa satisfacció la jornada, tot i que amb molts peròs.

El confinament municipal de caps de setmana, ahir ja en vigor, perjudica a una capital comercial de comarca com Manresa. El temor al contagi, òbviament, afegeix recel al potencial comprador. I, malgrat les ganes de gastar dels que poden fer-ho, un horitzó sense grans esdeveniments per celebrar no col·labora en un bon clima per a les vendes. Aquesta era la sensació que transmetien ahir comerços com la camiseria Joan Soler. «No vam comprar res especial per vendre aquest dia», explicava la seva copropietària Carme Barranco. «Hem anat treballant i hi havia més moviment al carrer, però el fet de tenir molt client de fora de Manresa, que no podia venir pel confinament, ho ha fet més difícil», deia Barranco.

A la botiga de llenceria Neus Suárez constataven més animació que en els dies precedents, tot i que aquesta jornada de descomptes no és la més esperada per l´establiment del carrer Carrió. «Nosaltres treballem molt a partir del 15 de desembre», explica Neus Suárez, que avança que demà no obrirà portes, tot i que el calendari indiqui que aquest és el cap de setmana d´una fira de Sant Andreu que, per les condicions sanitàries, enguany passa desapercebuda. Diumenge, el comerç pot obrir a Manresa, però la voluntat d´obrir no és ni molt menys unànime, explica Tània Infante, presidenta de la UBIC. «Alguns referents han baixat del carro», diu, i no augura un diumenge brillant per al comerç local. La camiseria Joan Soler és de les que demà no obre.

Sí que ho farà un clàssic manresà, La Creadora, on ahir hi havia més optimisme que la mitjana en la valoració del Black Friday. «Ha estat un dia animat», explicava el seu responsable, David Augé. «La gent té ganes de comprar i feia dies que no es veia un ambient així», assegurava. Augé constatava que havia tingut clientela forània, tot i el confinament perimetral, i confia que entre avui i demà es pugui rematar una bona entrada a la campanya nadalenca.

Al sector de l´electrònica, el Black Friday hauria de ser un gran revulsiu, però això en teoria. Llorenç Juanola, d´Expert Juanola, creu que l´impacte del Black Friday s´ha anat diluint any rera any. «Estem pervertint el concepte d´oferta» diu Juanola, per a qui les dates de descomptes, cada vegada més habituals, ja no són tan cridaneres en haver perdut la singularitat. «Hi ha qui està fent Black Friday fins al gener», apunta Juanola, que lamenta que, al seu sector, la manca de producció en països asiàtics està deixant buits els estocs. «En el nostre sector, el fet que la gent estigui més a casa és beneficiós, es demanen més televisors, per exemple, però costa de servir-ne perquè no ens n´arriben». De fet, diu Juanola, a la cadena Expert, que agrupa una setantena de comerços a Catalunya, han tingut problemes per servir electrodomèstics tan usuals com torradores o batedores. «Hi ha dies que no n´hi ha ni una en estoc», apunta. Fet que pot afegir perjudici a la campanya nadalenca: «arriba l´hora de vendre i no tindrem producte», diu Llorenç Juanola.

Joan Vila, president de Pimec Comerç Catalunya Central, assegura que al sector el sentiment generalitzat és de «preocupació». «El comerç al detall intenta aguantar el tipus», diu Vila. Sobretot en jornades en què les grans cadenes parteixen amb molt avantatge, com ho és el Black Friday. «Haver de fer descomptes ara no ens beneficia. No estem per perdre marges», insisteix Fila.