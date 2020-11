Els nous ocupats accediran de forma automàtica als fons de pensions públics

El ministre d´Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, vol tenir enllestida d´aquí a dotze mesos la creació d´un fons de pensions de caràcter col·lectiu i promoció i gestió privades amb el qual pretén expandir l´ús dels anomenats plans d´ocupació o d´empresa, instruments d´estalvi per a la jubilació amb alta implantació a altres països europeus i que a Espanya únicament tenen un desenvolupament semblant al País Basc.

José Luis Escrivá aspira que 9 milions de treballadors s´integrin en el futur fons públic. Per estimular-lo, els nous ocupats quedaran adscrits al pla de manera automàtica, si bé la permanència no seria obligatòria.

El pla del ministre d´Inclusió i Seguretat Social és congruent amb les indicacions del recent acord del Pacte de Toledo i suposa impulsar l´anomenat segon dels tres pilars dels sistemes de pensions: les prestacions públiques, els plans col·lectius o d´ocupació i els plans individuals.

Al conjunt de l´Estat espanyol, aquest segon pilar té un pes molt petit comparat amb la situació de llocs com Alemanya o França. Allà, va exposar el ministre recentment durant un acte organitzat per Cinco Días, un de cada dos treballadors està acollit a aquest tipus de fons per a la jubilació, mentre aquí la proporció és d´un de cada sis.

El Govern ha utilitzat el seu projecte de llei de Pressupostos Generals de l´Estat de 2021 per posar fonaments a la seva aposta pels plans col·lectius de pensions com a complement de les prestacions públiques. D´una banda, ha virat el rumb dels incentius tributaris: alhora que penalitza els fons individuals (limitant les aportacions deduïbles de la base imposable de l´IRPF de 8.000 euros a 2.000, decisió que afecta bàsicament els estalviadors amb salaris més alts), ha fixat en fins a 10.000 euros la desgravació màxima per als contribuents adscrits a plans d´ocupació.

La més rellevant de les mesures d´Escrivá consisteix a crear un fons col·lectiu de promoció pública. El model copia de la Gran Bretanya el tret següent: els nous treballadors quedarien adscrits automàticament al fons, encara que romandre-hi no seria obligatori, podrien renunciar dins d´un termini determinat.

El pla s´orienta cap als nous treballadors davant l´expectativa que siguin els joves els qui hagin de necessitar més en el futur complementar les seves pensions públiques amb estalvi.

La creació del fons públic té com a objectiu solucionar un dels obstacles que tradicionalment ha frenat a Espanya l´expansió dels plans d´estalvi previsors a escala de les empreses: la reduïda grandària dels negocis, amb moltes pimes i autònoms que rarament tenen capacitat per disposar per ells mateixos d´instruments d´aquest tipus per als seus treballadors.

Que el fons tingui caràcter públic no vol dir que es nodreixi de diners de l´Estat, tot i que sí tindrà la garantia d´aquest últim. Les aportacions serien realitzades per les empreses i els treballadors. El Govern ha deixat caure que, en línia amb els anomenats Plans de Previsió Social Voluntària d´Ocupació establerts al País Basc, les dues parts aportaran l´equivalent a l´1% del salari de l´empleat. La gestió del fons seguiria cànons de gestió privada, mitjançant la inversió de diners en productes financers, bàsicament de renda fixa, per obtenir rendiments.