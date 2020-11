L'IPC va pujar el 0,2% al novembre i segueix en el -0,8% interanual

Els preus van pujar el 0,2% el novembre en relació amb el mes anterior i van mantenir la seva taxa interanual en el -0,8% a causa que l'encariment de l'electricitat es va compensar amb el descens dels preus dels aliments. Amb la dada de novembre, l'IPC interanual encadena la seva vuitena taxa negativa consecutiva, segons l'indicador avançat publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'organisme estadístic ha atribuït l'estabilitat de la taxa interanual de l'IPC al novembre al repunt dels preus de l'electricitat, davant el descens que van experimentar el novembre del 2019, i a l'abaratiment dels preus dels aliments, que fa un any es van mantenir estables. La pujada mensual és la mateixa que la registrada el novembre de l'any passat.

Segons l'INE, «continua la recollida presencial dels preus, i es fa per mitjans telemàtics quan, per motius de seguretat sanitària, no és possible o convenient realitzar-la de manera presencial». A conseqüència del sistema de presa de dades, es manté en anàlisi de grups especials de béns i serveis covid, «per permetre analitzar la situació després de l'acabament de l'estat d'alarma».

L'IPC

L'índex de preus de consum (IPC) és una mesura estadística de l'evolució dels preus dels béns i serveis que consumeix la població resident en habitatges familiars a Espanya. El conjunt de béns i serveis, que formen la cistella de la compra, s'obtenen bàsicament del consum de les famílies i la importància de cada un en el càlcul de l'IPC està determinada per aquest consum. A partir de gener del 2002 la metodologia de l'IPC es va renovar completament. Els canvis metodològics introduïts permeten incloure nous productes a la cistella de la compra en el moment en què el seu consum comenci a ser significatiu.