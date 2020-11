El sector de les colònies pateix una caiguda del 80% de la facturació i reclama ajuts per «sobreviure»

Lliteres al mig del carrer davant la Direcció General de Joventut per protestar per la situació del sector de les colònies

Lliteres al mig del carrer davant la Direcció General de Joventut per protestar per la situació del sector de les colònies | ACN

El sector de les colònies, albergs i empreses relacionades amb el lleure ha alertat que la crisi sanitària els està provocant caigudes de la facturació de més del 80%. Així ho ha dit Jordi Reixach, representant del sector, que aquest dilluns s'ha manifestat davant la seu de la Direcció General de Joventut. Un centenar de persones ha simulat unes colònies al mig del carrer Calàbria, amb lliteres, una cuina i un espai de jocs. Tot plegat, per cridar l'atenció del Departament i reclamar ajuts que els permetin "sobreviure". De fet, després de prop d'una hora d'activitats, cançons i jocs els representants de la Direcció General han decidit rebre'ls en una reunió per plantejar les seves reivindicacions.

"La situació del sector és insostenible", ha avisat Reixach, que lamenta que no només aquesta temporada ja l'han donat per perduda amb caigudes del 80% de la facturació, sinó que la vinent tampoc es preveu millor. El motiu, segons Reixach, és que moltes escoles i famílies tenen dubtes sobre la seguretat dels protocols i ha lamentat que hi ha "una pandèmia de la por".

En aquest sentit, el portaveu ha assegurat que els espais són "absolutament segurs" i ha reclamat al Govern que engegui polítiques per incentivar les colònies i incloure-les al currículum escolar. En un manifest, el sector lamenta que sobre el paper estan oberts de dilluns a dijous per acollir grups escolars, però diuen que pràcticament no estan treballant perquè no hi van grups. A més, recorden que els caps de setmana tampoc tenen activitat pel confinament perimetral dels municipis.

"Un trist resum és que les empreses de lleure, cases de colònies, albergs juvenils i granges escoles portem pràcticament nou mesos sense facturar gairebé res, però mantenim la totalitat de les despeses", lamenten.

Ajuts "efectius"

Davant la situació difícil, el sector reclama ajuts de les administracions per poder tirar endavant. De fet, Reixach admet que no han sentit el suport ni de Joventut ni d'Ensenyament i s'ha queixat que les ajudes que el Govern ja va anunciar només cobreixen les instal·lacions i no les empreses de monitoratge ni les agències. "Estem atrapats en una difícil situació que, sense el suport clar i decidit de les administracions, societat i comunitats educatives, farà desaparèixer milers de llocs de treball i una eina educativa cabdal", resumeixen al comunicat.

Algunes de les demandes que han plantejat als representants de Joventut són ajuts "efectius" a tot el sector, així com campanyes d'incentivació i suport institucional a les colònies. També demanen un paraigua jurídic davant les conseqüències econòmiques de descapitalització davant l'allau de peticions de retornament de bestretes per les cancel·lacions i ajuts al manteniment de boscos, entorns naturals i patrimoni cultural.

Per tal de fer visible la seva situació, prop d'un centenar de persones vinculades al lleure educatiu han instal·lat un campament davant la seu de la secretaria general. Pallassos, monitors disfressats, amb xanques o fins i tot cuiners s'han mobilitzat al mig del carrer Calàbria, on han instal·lat petites tendes de campanya, lliteres i fins i una cuina amb estris. També hi han muntat una zona de jocs on els monitors han fet diverses activitats d'animació per protestar per la manca de suport.