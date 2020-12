El govern espanyol abona 66.228 prestacions a autònoms catalans afectats per l'impacte de la pandèmia

Un total de 66.228 autònoms catalans han cobrat aquest mes de novembre ajudes per poder mitigar l'impacte de la pandèmia en les seves activitats. D'aquestes, 49.231 s'han pagat a la demarcació de Barcelona, 7.232 a la de Girona, 3.078 a la de Lleida i 6.687 a la de Tarragona. Catalunya és el territori de l'Estat on els autònoms han rebut més prestacions per part de la Seguretat Social. Per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, "mesures com les ajudes a autònoms i els ERTO demostren el compromís del govern amb els sectors més afectats per la pandèmia i que més estan patint els estralls de la crisi sanitària, prioritzant la seva protecció amb un ampli ventall de mesures aprovades des del primer moment".