L'atur es manté estable al novembre a Catalunya, amb 484.748 desocupats

L'atur registrat del mes de novembre a Catalunya es va mantenir estable respecte el mes anterior, amb 484.748 persones, xifra que representa un increment del 0,04% en relació amb l'octubre, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre de desocupats va augmentar en 94.566 persones, és a dir, un 24,24% més. No hi havia tants aturats a Catalunya des de l'abril del 2016. Pel que fa a les dades d'afiliats a la Seguretat Social, Catalunya va sumar 3.353 persones més, fins als 3.378.995 afiliats, un 0,1% més que el mes anterior, tot i que amb relació al novembre del 2019 encara continua sent inferior, amb un 2,42% menys (-83.933).

A l'Estat, l'atur registrat ha pujat en 25.269 persones (0,6%) en el mes de novembre i ja hi ha 3.851.312 aturats. L'increment està per sota de la mitjana de la sèrie històrica, en el qual, l'augment al novembre era d'unes 34.000 persones, segons ha apuntat el Ministeri que dirigeix Yolanda Díaz.

Els ERTO remunten

D'altra banda, els ERTO han tornat a repuntar i a mitjans de mes hi havia 38.945 expedients que afecten 196.359 catalans, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. Així, doncs, comparant les xifres a últim dia de més, els ERTO han pujat en 11.362 expedients i 72.061 treballadors durant aquest mes de novembre, marcat per les restriccions a l'hostaleria i al comerç. Les dades a mitjans de mes –amb bars encara tancats– eren més altes amb 40.482 empreses que havien suspès la feina de 208.863 treballadors.

Un 64% dels treballadors en un expedient a Catalunya estan inclosos en les noves modalitats d'ERTO, que es van crear amb la pròrroga d'aquest mecanisme fins al 31 de gener. S'ha registrat un nombre similar d'empreses que han presentat un expedient d'impediment (44.162) i de limitació (43.322); mentre que les companyies catalanes que han continuat amb un ERTO amb exoneracions perquè pertanyen a un sector especialment afectat han sigut 31.885 i els que han pogut demostrar que formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats, 7.886.

A l'Estat hi ha 746.900 persones amb la feina 'hibernada' en un expedient temporal. En total, són 18.487 persones més respecte al tancament d'octubre i 40.650 més que al setembre. Les noves restriccions i modalitats d'ERTO han provocat una concentració sectorial de les persones protegides.

Així, el 60% dels treballadors acollits als expedients per impediment –que no poden treballar– i per limitació –que veuen la seva activitat restringida– formen part del sector de servei de menjars i begudes i d'allotjaments. Respecte al total, ja representen el 45% de tots els treballadors en un expedient, un creixement de 10 punts en comparació amb el que representaven a finals de setembre.

Més aturats del sector serveis i construcció

Les dones continuen sent majoria a les llistes dels serveis d'ocupació amb més de 267.502 aturades, mentre que els homes aturats van ser 217.246 al novembre. Els menors de 25 anys representen el 7,8% del total d'aturats (38.027). D'altra banda, 110.800 desocupats durant el mes de novembre eren estrangers, 1.575 més que el mes anterior (+1,44%) i 29.475 més que fa un any (+36,24%). El 75% dels estrangers aturats provenen d'un país de fora de la Unió Europea.

Pel que fa al tipus d'activitat econòmica, l'atur va caure al novembre a tots els sectors a Catalunya menys als serveis i a la construcció.

El sector amb més desocupats registrats és el de serveis amb 1.431 aturats més i és l'únic àmbit que destrueix ocupació juntament amb la construcció (+246). En canvi, l'atur ha baixat entre el col·lectiu que no tenia una feina anterior (-1.197), l'agricultura (-213) i la indústria (-78).

Dels més de 484.000 aturats que hi ha a Catalunya, el 73% es dedicava al sector serveis. Més de 31.126 persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació no tenien feina anterior, dels quals 10.391 tenen menys de 24 anys.

Cauen les contractacions

Les contractacions es van desaccelerar en un mes i van continuar enfonsant-se si es compara amb les dades de fa un any. Després de mesos de creixements mensuals, en el novè mes de pandèmia es van signar 194.247 contractes, una caiguda de l'11,88%, fins als 26.192 procediments menys, en comparació amb el mes anterior. El descens anual és encara pronunciat amb 68.248 contractes menys (-26%).

Pel que fa a la tipologia, 25.200 van ser indefinits i 169.047 temporals. Dels indefinits, se'n van signar un 15,79% menys que a l'octubre, amb un descens de 4.726 contractes, mentre que si es compara amb el mateix mes del 2019, la caiguda va ser de 10.208 un 28,83% menys. Pel que fa als temporals, es van enfonsar un 11,27% en un mes, és a dir, se'n van signar 21.466 menys que a l'octubre. L'impacte de la covid es nota en la comparació amb l'any passat on es constata una caiguda del 25,56%, concretament de 58.040 procediments menys.

La gran majoria de contractes firmats durant el novembre van ser al sector serveis (145.445), seguits de la indústria (32.646).

Més de 2.653 milions en prestacions

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha abonat una nòmina de 2.653,1 milions d'euros en prestacions públiques a l'Estat. L'esforç pressupostari per finançar les prestacions per ERTO entre abril i octubre s'eleva a 13.392 milions, un increment respecte de l'acumulat a finals de setembre, que era de 12.000 milions.

De mitjana, els treballadors catalans han percebut una prestació de 929,6 euros durant el mes d'octubre.