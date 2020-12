L'atur manté la tendència a la baixa a la Catalunya Central per tercer mes consecutiu

Les comarques de la Catalunya central van tancar el mes de novembre amb un total de 31.186 persones a l´atur, el que suposa 115 menys que en el mes d´octubre. La davallada, del 0,37%, consolida una tendència al territori que acumula ja tres mesos, i que contrasta amb els darrers increments mensuals de l´atur al conjunt català. Es tracta de xifres molt poc significatives, encara (l´augment català és del 0,04%), però dibuixen una línia positiva per al territori central, que s´impulsa, especialment, en la millor evolució de les comarques més industrials, com són el Baix Llobregat, l´Anoia i el Bages, on tot i que l´atur puja un minso 0,03% encara manté una diferència positiva en l´evolució interanual respecte del conjunt català.

La xifra de persones registrades sense feina s´incrementa, però, a les comarques amb més impacte dels serveis vinculats a la hoteleria i la restauració, com la Cerdanya (8,42%), el Moianès (3,89%) i el Solsonès (2,8%).

En termes interanuals, també al conjunt de la Catalunya central l´evolució és més positiva que la mitjana catalana, amb quatre punts de diferència en l´increment experimentat respecte del novembre de l´any passat, encara lliure de covid (20,34% al territori central, per 24,24% a Catalunya). Aquests quatre punts de distància entre el territori i el conjunt del país es mantenen gairebé inalterables des del passat mes de maig.

El Departament de Treball considera que el mercat laboral català s´estabilitza i es mostra «moderadament optimista» de cara a l´arribada de la campanya de Nadal. Així ho va afirmar ahir el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, en la seva primera roda de premsa de valoració de les dades de l´atur, després de la destitució de Josep Ginesta.

Vinaixa va assegurar entomar amb «molta cautela» el repunt de més de 3.300 afiliats i l´increment moderat del 0,4% de l´atur durant el mes de novembre. En total, la conselleria calcula que encara hi ha més de 265.900 treballadors afectats per la crisi sanitària, sumant els més de 69.500 llocs de treball destruïts des de febrer i els 196.300 afectats per ERTO a finals de novembre.

El creixement de l´afiliació s´ha concentrat sobretot a la demarcació de Barcelona i ha sigut «multisectorial», en beneficiar la majoria d´àmbits econòmics que no són hostaleria. Tot i això, el percentatge d´afiliats guanyat continua sent «molt petit» en relació als ERTO, que han remuntat durant el mes de novembre, principalment a causa del tancament de bars i restaurants. En general, les dades del Ministeri de Treball del novembre «no permeten concloure més enllà d´una situació de certa estabilització», ha insistit Vinaixa. «Portem nou mesos de creixement de l´atur interanual, si ve des del pic de juny, quan l´increment era del 35%, es va moderant», va dir Enric Vinaixa.