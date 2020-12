Deporvillage arriba el novembre a la xifra rècord de 100 milions de facturació

L´e-commerce esportiu manresà Deporvillage tanca el seu millor novembre després d´una campanya de Black Friday i Cyber Monday que l´ha impulsat a superar la barrera dels 100 milions d´euros aquest 2020. Amb increments en les vendes entre el 80% i el 90% respecte a la Blackweek de l´any passat, la botiga online especialitzada en ciclisme i running tanca un reeixit mes que va començar amb creixements de fins al 120% comparant amb novembre de 2019, segons ha fet saber la companyia en una nota.

Xavier Pladellorens, CEO de Deporvillage, avança a Regió7 que l´empresa preveu tancar l´any amb una facturació superior als 110 milions d´euros, el que suposaria gairebé doblar la de l´any passat, que va ser de 60 milions.

El tèxtil, les sabatilles i els components ciclistes han estat els productes més demandats durant la setmana de descomptes. Amb tot, l´empresa ha tingut limitacions d´estoc, com està passant en molts àmbits comercials, per exemple en el segment fitness. També ha tingut manca de productes com bicicletes estàtiques, una conseqüència de la pandèmia que es ve repetint des del primer confinament, recorda la companyia, que es mostra optimista de cara a la imminent campanya de Nadal, per a la qual preveu una important entrada d´estoc en els seus productes estrella.

L´empresa fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Ángel Corcuera, és la botiga líder online de l´Estat de material esportiu, i rellevant en mercats europeus en què té presència, com França i Itàlia. Està especialitzada en ciclisme, running, triatló, natació, fitness i esports outdoor, i actualment comercialitza a tot el món amb més de 80.000 articles procedents de 560 marques de primer nivell. Compta amb uns 400.000 clients, i més de quatre milions de visites mensuals. Formen part del seu accionariat companyies de Venture Capital com Samaipata i P101, així com el Grup Mediaset.

La companyia està immersa ara en el desenvolupaemnt de les seves pròpies marques, com Finisher, dedicada al ciclisme, i prepara el llançament d´altres, segons explica Pladellorens. «Hem sabut aprofitar bé el confinament i hem estat dels pocs que hem crescut a Europa», diu el CEO de l´empresa, que considera que «la rapidesa en les decisions» ha estat la clau del seu boom en plena pandèmia. Deporvillage té una plantilla integrada per un centenar de persones a oficines, més 150 subcontractades en serveis de magatzem. L´empresa, ubicada a l´edifici Impuls del Parc Central, planeja l´ampliació de les instal·lacions.