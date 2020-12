Retirar fusta i biomassa del bosc permet cofinançar la gestió forestal

La gestió dels boscos ha de ser sostenible, destaca Joan Boix, conseller delegat de Serradora Boix, de Puig-reig. Això implica un equilibri entre l'activitat econòmica, la persistència del bosc i els beneficis socials.

La gestió forestal a Catalunya garanteix aquest equilibri?

Sí, tot afavorint la salut i la vitalitat dels boscos, el desenvolupament socioeconòmic del territori, la conservació de la biodiversitat, i la prevenció dels riscos naturals (incendis, ventades, plagues). El proper repte que se'ns presenta és que aquesta gestió ajudi a què els boscos s'adaptin als efectes del canvi climàtic.

A Serradora Boix, tots els productes porten el segell de sostenibilitat ambiental oi?

Des del 2007 Serradora Boix està certificada en cadena de custòdia PEFC, que garanteix al consumidor que la fusta serrada i embalatges que produïm procedeixen de boscos gestionats de manera sostenible.

L'any 2014, amb el suport de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, es va calcular la petjada de carboni i d'energia de l'empresa, des de la gestió dels boscos fins a la producció de palets. El resultat és que per a cada tona de fusta serrada produïda, s'emet molt poc CO2, refermant el principi que la fusta és un dels productes menys contaminants que es pot produir.

Actualment, a Serradora Boix treballem per la implantació del Sistema de Gestió Ambiental, ISO 14001, per seguir millorant.

L'objectiu és l'aprofitament integral de la fusta en tronc, per a usos domèstics i industrials?

Correcte. Produïm fusta serrada i embalatge: la fusta dels boscos de proximitat és el nostre punt de partida. Apostem per una gestió sostenible per assegurar l'obtenció de la nostra matèria primera, la fusta. No produïm residus. Com a exemple d'economia circular, el subproducte de la nostra activitat és matèria primera per a altres sectors com la jardineria, el paper o el pèl·let. El què no pot ser matèria primera es converteix en energia renovable.

La biomassa permet abastir-se i alhora conservar els boscos?

Retirar part de la fusta i biomassa dels boscos permet cofinançar la gestió forestal, ja que la retirada de combustible forestal permet protegir el bosc davant d'un possible incendi o d'una plaga. Aquesta biomassa, entesa com a font d'energia renovable, és la peça que permet integrar el cicle de la bioeconomia circular. A Serradora Boix utilitzem part d'aquesta energia renovable com a energia tèrmica, en calderes de combustió.

El seu sector ha notat l'impacte de la covid?

El sector de la fusta és essencial per la cadena de subministrament de la indústria, per això hem pogut mantenir l'activitat en els pitjors moments de la crisi i ho hem fet gràcies a la responsabilitat que van demostrar tots els treballadors de l'empresa. Hem pogut mantenir el servei als nostres clients. Actualment, estem treballant per sota de l'any anterior, però esperem recuperar aviat l'activitat d'abans de la covid.

Quines són les perspectives de futur a Serradora Boix? Tenen projectes entre mans?

La nostra missió és, mitjançant la gestió forestal sostenible, aprofitar l'excedent forestal per generar valor. Ho fem amb productes de qualitat, de proximitat i orientats a donar el millor servei als nostres clients i a la societat. Actualment fem una primera transformació del tronc a fusta serrada. Volem avançar en segones transformacions i per això tenim projectes d'alt valor afegit, com ara els elements de la fusta constructiva. Els fons europeus i les facilitats de liquiditat que es preveuen en el sector de l'economia circular i l'economia verda ajudaran a avançar les inversions que tenim plantejades.

És molt important aconseguir generar ocupació al territori, necessitem generar oportunitats a les noves generacions. Suposo que és important comptar amb suport de bancs?

Comptar amb el suport adequat en el moment necessari és clau per a la nostra activitat. El suport de bancs com BBVA ens ha ajudat a créixer i a ser competitius. Creiem que la banca ha d'estar al costat del teixit productiu local i en especial l'industrial. Particularment, som una font d'ocupació de llarga incidència i amb la col·laboració de la banca podem continuar generant oportunitats al territori.