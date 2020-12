Set municipis de la Catalunya Central canvien el 6 pel 8 de desembre com a primer festiu d'obertura comercial

Set municipis del territori central (Manresa, Navàs, Gironella, Avinyó, Esparreguera, Martorell i Òdena) han demanat canviar el 6 pel 8 de desembre com a primer festiu d´obertura comercial de la campanya de Nadal, segons va informar ahir el Departament d´Empresa i Coneixement en un comunicat. La relació de municipis que han sol·licitat la modificació de dia es publicarà avui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El Consell Assessor de Comerç s´ha pronunciat a favor de la modificació del calendari de festius amb obertura comercial que s´havia plantejat des de l´àmbit municipal en una reunió extraordinària celebrada aquesta setmana i que ha presidit el conseller Ramon Tremosa.

Els festius autoritzats de la campanya de Nadal per als municipis que han sol·licitat canviar de dia seran el 8, el 13 i el 20 de desembre i el 3 i el 10 de gener de 2021. Els ajuntaments que no hagin optat per aquest canvi, mantindran el diumenge 6 com a festiu autoritzat, si així ho tenien establert en els seus calendaris de festius d´obertura. Altres municipis que han canviat el 6 pel 8 com a festiu autoritzat són Badalona, Barcelona, Gavà, L´Hospitalet de Llobregat, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Terrassa o Vilanova i la Geltrú.

La conselleria recorda que no hi haurà canvis a les ciutats que ja tenien programat com a festius els dies 6 i 8 de desembre com ara Solsona, Igualada i Abrera.

La llei catalana de comerç estableix un màxim de 10 festius d´obertura autoritzada al llarg de l´any. El Consell Assessor de Comerç „amb representants d´entitats i associacions del sector, organitzacions empresarials, entitats municipalistes, sindicats, Cambres, associacions de consumidors, i experts„ acorda 8 dels 10 festius d´obertura dels previstos legalment a la normativa catalana. Els altres dos els decideixen els municipis, en funció del màxim aprofitament comercial i d´acord amb els comerciants.