Ampans no descarta haver de tancar alguna de les activitats per la crisi

Ampans no descarta haver de tancar alguna de les activitats que donen feina a persones amb discapacitat intel·lectual. Una de les tasques de la fundació, que treballa per la integració del col·lectiu, és inserir al mercat laboral les persones que són ateses. No només arribant a acords amb empreses, sinó amb alguna de les línies de negocis que tenen en marxa, precisament, per crear llocs de treball per a aquestes persones. La crisi actual, però, obligarà a reestructurar alguna de les activitats o fins i tot a tancar-ne.

«És una qüestió que encara hem d´estudiar. En altres crisis hem hagut de reduir algunes de les activitats i potenciar-ne d´altres. Aquest cop també haurem de fer canvis similars. La intenció, però, és no tancar res del que tenim en marxa», explica el director general de la fundació manresana, Toni Espinal. En aquest procés de transformació són conscients que hauran de traslladar personal de les activitats que estan perdent pistonada i reubicar-lo a les que els surten millor els números. El responsable assegura que no hi haurà acomiadaments, tot i que sí que s´impulsaran plans de jubilació a treballadors que encara no han arribat als 65 anys. De fet, ja se n´han portat a terme i, a hores d´ara, no sap quantes jubilacions hi podria haver. «S´ha de remarcar que els jubilats amb discapacitat també són atesos per la fundació», afirma.

«El camí serà aquest perquè no hi ha feina per a tothom», assegura. La direcció també preveu que el servei que ofereixen de neteja no es vegi afectat per la crisi i també considera que la gestió que fan actualment de deixalleries del Bages tampoc no se´n ressentirà, ja que segurament un dels sectors que no es veuran perjudicats és el de l´energia verda. En canvi, sí que preocupen altres negocis, com el restaurant El Canonge, que també lidera la fundació. «Actualment no obrim els vespres, i no sé si tindrà sentit que oferim servei als vespres en el proper mig any. També hem re- duït horaris en el quiosc que gestionem a l´Hospital Sant Joan de Déu perquè a les tardes ningú no hi va a comprar diaris», especifica Espinal.

La crisi actual ha frenat projectes que la fundació volia impulsar, i en aquests moments només té en marxa les obres de la llar que estan construint a Sant Fruitós per a persones amb discapacitat intel·lec-tual i sensorial. Serà un equipament per a 20 joves i que, segons Espinal, «fa molta falta» perquè hi ha necessitat de crear places per a persones d´aquest col·lectiu.

Hi haurà vint places per a infants i joves d´entre 12 i 18 anys, i més endavant es podria ampliar amb la incorporació d´una residència per atendre també persones adultes amb discapacitat intel·lectual. El projecte amb què està treballant l´entitat en aquesta primera fase inclou la construcció de sis unitats de convivència, o petites llars de cinc places cadascuna, on s'atendrien aquests infants i joves. Així mateix, el projecte incorpora quatre aules a la mateixa llar per poder oferir atencions més específiques quan la situació personal d´aquests nens i joves ho requereixi. Ja feia temps que Ampans i l´Ajuntament de Sant Fruitós van posar en marxa les negociacions perquè l´entitat pogués construir un equipament d´aquestes característiques, tenint en compte la demanda creixent que hi ha per atendre persones amb discapacitat intel·lectual i també sensorial i que sovint necessita aten-cions més específiques, tant en menors com en adults.

L´octubre passat l´Ajuntament i Ampans ja van signar la cessió del terreny on es construirà el nou centre, i el mes passat es va atorgar la llicència d´obres per poder-hi començar a construir dins el termini que més o menys ja es preveia, tot i les mesures de confinament i altres impediments que ha comportat la covid.

La residència s´està construint en un solar d´uns 8.000 metres quadrats que hi ha al costat de l´escola Paidos.