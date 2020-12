La crisi agreuja la inserció laboral dels discapacitats intel·lectuals al Bages

Els temors de no trobar feina o de perdre-la es multipliquen en persones més vulnerables, com els que tenen una discapacitat intel·lectual. El risc d´exclusió, davant les grans dificultats que tenen ciutadans d´aquest col·lectiu de signar un contracte laboral, ha crescut el darrer any, i aquestes persones són víctimes directes de la crisi derivada de la pandèmia. En el programa d´inserció laboral a empreses del Bages, que té en marxa Ampans, s´ha aconseguit col·locar el 60% menys de treballadors que l´any passat i, a més, estan atenent persones que han estat acomiadades els darrers mesos.

La tasca d´Ampans en el terreny laboral és fonamental per normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual, que ja habitualment tenien dificultats per trobar feina, en el teixit empresarial de la Catalunya Central. La crisi actual, i la complicada situació d´empreses de la comarca, ha posat fre a noves contractacions malgrat els esforços de la fundació. Aquest any, en el marc del programa d´inserció d´Ampans, en plena crisi derivada de la pandèmia, s´ha aconseguit un total de 60 llocs de treball per a aquest col·lectiu a empreses del territori –fora dels negocis que gestiona l´entitat manresana–, el que significa un important retrocés perquè l´any passat se´n van impulsar 151.

«Ja hem vist altres crisis ante- riorment, i ens n´hem sortit, però aquesta ens preocupa més perquè sembla que la majoria de sectors on podíem col·locar persones amb discapacitat tendiran a disminuir. Això ens fa patir», alerta el director general d´Ampans, Toni Espinal. Per al responsable de la fundació, la digitalització en els processos productius i en molts altres camps de l´àmbit laboral s´ha accelerat arran de la crisi i en pocs mesos s´han fet passos que, sense la pandèmia, haurien tardat anys. «Nosaltres ensenyem la gent a treballar, els donem feina en alguna de les nostres activitats i, posteriorment, els acompanyem a trobar un lloc de treball en el mercat ordinari. Però en les empreses que han tingut un ERTO, o que tenen un futur complicat, és evident que serà molt difícil que contractin persones amb una discapacitat», lamenta.

Treballadors amb discapacitat que ja tenien una feina en empreses de la comarca han estat aco- miadats, i alguns s´han adreçat a Ampans per tornar a entrar en el projecte d´inserció amb la intenció de tenir, de nou, una ocupació. En total n´hi ha hagut 15 aquest any.

«Tornen perquè s´han quedat sense feina, i són molt vulnerables. Així que tenim una doble missió, una és sostenir els llocs de treball en les diferents activitats dels negocis d´Ampans i, d´altra banda, intentar donar feina als que en busquen una de nova. Però no sé si aconseguirem aquest darrer punt», remarca Espinal. És una situació nova, ja que fins ara podien donar feina a totes les persones amb discapacitat que ho demanaven. La preocupació, doncs, és gran.

«És ben clar que les crisis importants acaben afectant els col·lectius més desafavorits. Les feines que poden fer són les que queden a la cua, perquè són les que requereixen més la mà d´obra i menys les habilitats en el terreny digital», afegeix. Una dura realitat a la qual no només estan sotmeses les persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també d´altres que, amb poca formació i poc preparats, han estat acomiadats o no troben feina i estan sent atesos per Serveis Socials o en el Banc d´Aliments.

La difícil situació laboral de persones amb discapacitat intel·lectual els darrers mesos porta els responsables d´Ampans a fer una crida a la «responsabilitat social». Per aquest motiu consideren que l´administració pública ha de reservar llocs de treball per contractar persones amb risc d´exclusió, més enllà del col·lectiu amb el que treballa Ampans.

Tot i que Espinal assegura que en els darrers anys ha observat una evolució important en les empreses del Bages quant a la integració de treballadors amb discapacitat en el procés productiu, opina que s´han de fer passos decisius per millorar-ho. «És difícil fer aquesta petició a les empreses del territori, que ho estan passant malament a causa de la crisi actual, però en el futur han de contribuir en el benestar de totes les persones de l´entorn. És una responsabilitat que han d´anar assumint tots els ciutadans, més enllà del món empresarial», remarca.

Precisament, dijous es va commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Pel que fa a la responsabilitat social, l´entitat Dincat, que integra associacions que vetllen pels drets de persones amb discapacitat intel·lectual a tot el territori català, va emfatitzar que cal la posada en marxa d´un pla d´inversions i creació de llocs de feina, entre altres reivindicacions. Davant d´aquesta situació, Dincat va reclamar participació directa i activa en la presa de decisions, impuls de polítiques sòlides de no discriminació, l´actualització de tarifes i subvencions. En l´àmbit escolar, va demanar «protocols específics, clars i dignes», segons un comunicat, per a escoles, serveis residencials i d´atenció diürna, i informació «clara, de fàcil comprensió i accessible».

D´altra banda, la Confederació d´Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) ha alertat que la inserció social de les persones amb discapacitat és «un dels drets més vulnerats per la pandèmia». Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional l´entitat va reclamar en un comunicat «mesures de seguretat i protecció» davant la covid-19 «de manera urgent». En concret demanen més seguretat i protecció per als treballadors amb discapacitat a través de feines estables, equips de protecció i testos ràpids i una millor atenció per part de les xarxes de treball comunitàries de les necessitats de les dones i nenes amb discapacitat més vulnerables, com són les víctimes de violència domèstica.

Al Bages, Ampans precisament posa en alerta de la situació que es viu a la Catalunya Central i per aquest motiu demana que, davant els canvis que hi puguin haver pel que fa a la implantació de la tecnologia digital i la robòtica en els processos productius, es tingui en compte també les persones amb discapacitat.