Danone, Coca-Cola i Nestlé són les empreses més contaminants en envasos de plàstic a Espanya, segons una ONG

Danone, Coca-Cola i Nestlé són les empreses que més contaminen amb els envasos de plàstic a Espanya aquest 2020, segons l'auditoria anual de Break Free From Plastic. Així, el 30,4% de plàstics a l'estat espanyol els genera Danone, el 25% Coca-Cola i el 14% Nestlé. Tot i això, l'ONG ecologista ha detectat una reducció de més de la meitat dels plàstics a l'estat espanyol el 2020. A nivell mundial Coca-Cola és la marca més contaminant del món pel que fa als plàstics, seguida de Pepsi i Nestlé, per tercer any consecutiu. Break Free From Plastic assegura haver trobat en 55 països més de 13.000 residus plàstics de Coca-Cola, poc més de 5.000 de Pepsi i més de 8.000 de Nestlé.

L'entitat acusa les tres empreses de no progressar gens en la reducció de residus plàstics, després que el mes de març es descobrís que Coca-Cola, Pepsi, Nestlé i Unilever eren responsables de mig milió de tones de contaminació plàstica en sis països en desenvolupament cada any.

A l'estat espanyol, les marques que lideren en residus plàstics el 2020 són per ordre Danone, Coca-Cola i Nestlé, però els anys anteriors la llista era diferent. El 2019 Coca-Cola era la marca amb més nombre de residus plàstics amb el 23%, seguida de Danone i Nestlé (7% les dues) i Danacol (3,6%). El 2018 també encapçalava la classificació la multinacional Coca-Cola (26%), però la seguia Mercadona (13%) i Pepsi (11%).

A escala mundial, Coca-Cola és l'empresa número u del món en contaminar pels residus plàstics. Diversos activistes mediambientals van criticar la inacció de la multinacional en pro del medi ambient a principis d'any, quan va anunciar que no abandonaria els envasos plàstics perquè eren populars entre els seus clients. Tot i això, l'empresa va assegurar el "compromís de recuperar totes les ampolles pel 2030, perquè cap d'elles acabi com a residu al mar i el plàstic es pugui reciclar per fer ampolles noves" i va anunciar que "les ampolles de plàstic 100% reciclat estan disponibles en 18 països de tot el món". L'organització de l'auditoria els acusa de falses solucions.



Residus plàstics

L'auditoria global d'aquest 2020 ha revelat que els residus més comuns han estat les bosses d'un sol ús, els cigarrets i les ampolles de plàstic.

"Coca-Cola, Nestlé i Pepsi haurien de liderar el camí en la recerca de solucions reals per reinventar la forma en què entreguen els seus productes", ha reclamat la coordinadora de la campanya global de Break Free From Plastic, Emma Priestland. A més, ha declarat que l'única manera d'acabar amb els residus plàstics és "detenint-ne la producció" perquè la majoria de residus plàstics no es poden reciclar.