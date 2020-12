El comerç manresà ensuma el Nadal Afluència moderada als entorns naturals propers a Barcelona

Manresa és avui un dels quaranta-dos municipis catalans que permeten l´obertura del comerç en substitució de diumenge passat. I la cosa promet, si es fa cas de la prèvia d´ahir, en què el centre de la ciutat i els polígons d´activitat comercial van tenir una elevada afluència de consumidors disposats a fer les primeres despeses nadalenques aprofitant el pont.

Tant la UBIC com la sectorial de comerç de Pimec valoraven satisfactòriament la jornada d´ahir, tot i que preveuen que, en conjunt, la campanya de Nadal serà fluixa pels nombrosos condicionants (crisi sanitària i econòmica) amb què s´hi arriba enguany. Amb tot, el centre de la capital del Bages lluïa ahir un aspecte poc freqüent els darrers mesos.

Joan Vila, president de Pimec Comerç Catalunya Central, constatava l´arribada a la ciutat de consumidors procedents d´altres poblacions de la comarca, que aprofitaven la llibertat de moviments entre municipis permesa ahir, ja dilluns i fora de les restriccions del cap de setmana. «Demà [per avui] sembla que haurà estat una bona decisió obrir», assegurava Vila, que explica que és just per aquestes dates quan, en un any normal, sense covid, ja s´inicia el moviment comercial. «Aquest any, però, està sent més baix», afirmava Vila.

Per al president de la sectorial de comerç de Pimec, «la campanya de Nadal en conjunt es preveu molt fluixa, ja que hi ha la dificultat d´haver d´ajustar marges a més de la baixada de vendes». Segons Vila, els comerços van fer les compres d´aquest hivern amb l´historial de vendes de l´any passat. Una previsió que no tindrà, tot ho fa preveure, la mateixa resposta del consumidor.

Per a Tània Infante, presidenta de la UBIC Manresa, també desprenia les mateixes bones sensacions quant a la jornada d´ahir i avalava el canvi de data de l´obertura de comerç permesa a la capital del Bages. Per a Infante, el moviment d´ahir i la previsió per a avui aporten una «esperança de salvar els mobles». Les associacions comercials manresanes han elaborat una campanya conjunta enguany per estimular el comerç de proximitat, un pla que es presentarà públicament aquesta setmana. Segons Infante, «el comerç està il·lusionat, malgrat tota la incertesa».

També als polígons comercials de la ciutat es veia ahir molta activitat. I retencions de vehicles. «És impressionant», ho valorava Montse Ambrós, gerent de l´associació del polígon dels Trullols, entre d´altres. Ambrós, que agraïa «el suport de l´Ajuntament per demanar a la Generalitat el canvi de dia d´obertura», traslladava la satisfacció dels grans establiments del polígon per la jornada d´ahir. Per a la gerent de l´associació, la campanya de Nadal «anirà més o menys bé depenent de si es mantenen les restriccions o si augmenten. Si la gent de comarca pot venir a Manresa, segur que serà bona, perquè la comarca és essencial». De fet, també els polígons Sant Isidre i Riu d´Or de Sant Fruitós mostraven ahir un elevat tràfec de persones, i en establiments especialitzats com Navidecor hi havia cues.

Si avui pot obrir a Manresa el seu comerç és perquè davant la situació excepcional causada per la pandèmia, des de l´àmbit municipal es va plantejar a la Generalitat la possibilitat de modificar el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada aquest any, amb l´objectiu de substituir el 6 de desembre, aniversari de la Constitució, pel 8, el dia de la Immaculada Concepció. Un total de 42 municipis van sol·licitar al departament d´Empresa de la Generalitat aquest canvi, de manera que per a ells serà el primer festiu d´obertura comercial autoritzada d´aquesta campanya de Nadal. A més de Manresa, han sol·licitat el canvi Avinyó, Navàs, Òdena, Esparreguera, Gironella i Martorell, a més de Barcelona.

La Generalitat valorarà a mitjan setmana si és possible reobrir els centres comercials, després de seguir ahir amb la persiana abaixada perquè no s´ha canviat de tram. Ho va explicar el conseller d´Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que va afegir, però, que és l´autoritat sanitària qui ho haurà de valorar, depenent de l´evolució de la pandèmia.

Tremosa insisteix que el departament d´Empresa estudia ajudes per a aquest sector tot i que les condiciona a la disponibilitat pressupostària. Va destacar que el seu departament destinarà 240 milions en total a diversos sectors i que se n´ha accelerat el pagament perquè els afectats rebin les ajudes en 30-40 dies en comptes de 4 o 5 mesos.

La diputació de Barcelona no va haver d´activar ahir el dispositiu que té preparat per limitar els accessos al parc natural del Montseny, on ahir hi va haver una afluència moderada de visitants, tot i que es preveia que seria una jornada de gran afluència pel fet ser el primer dia dels quatre sense confinament municipal.

Com que el nombre de visitants va ser moderat, els Mossos d´Esquadra i la Diputació de Barcelona no van haver de restringir el pas de vehicles, malgrat que hi havia preparat un operatiu especial. El temps ennuvolat, la proximitat del Nadal i la prevalença de fer compres que va omplir els centres de les ciutats, afegit al fet que nombrosos treballadors han descartat fer festa són alguns motius que han frenat la presència de gent al Montseny.

L´operatiu anunciat per ahir i avui al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l´Obac pretén evitar la massificació i l´acumulació de cotxes mal aparcats als vorals de les carreteres. Es preveia que, malgrat la pandèmia, la mobilitat permesa arreu de Catalunya en un dia entre festius podria convertir els Parcs Naturals en un espai atractiu, especialment per a la gent de Barcelona i l´àrea metropolitana. Per això s´havia anunciat la prohibició al pas de vehicles quan els aparcaments habilitats arribin al 75% d´ocupació, igual que es va fer el 24 i 25 d´octubre.