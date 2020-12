Els treballadors del menjador de la planta de Nissan a la Zona Franca anuncien mobilitzacions i es plantegen fer vaga

La trentena de treballadors de l'empresa Tecnove que ofereix el servei de restauració a fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona ha anunciat l'inici d'un calendari de mobilitzacions que començarà aquest dimecres, 9 de desembre, amb una concentració al pàrquing de la mateixa planta entre 6.00 h i les 14.30?h. Els empleats subcontractats responsables del servei de menjador també es veuran afectats pel tancament de les tres plantes del fabricant japonès a finals del 2021 i denuncien que tenen un futur incert. La plantilla es planteja la convocatòria d'una vaga indefinida si l'empresa "manté la negativa a iniciar el procés de diàleg" que reclamen. La concentració d'aquest dimecres tindrà continuïtat els pròxims dies 10,11,16,17 i 18.

Els representants dels treballadors asseguren que la cúpula de Tecnove no ofereix "cap garantia concreta de manteniment de l'ocupació en cas que es produeixi el promès procés de reindustrialització" i tampoc especifica quines serien les condicions de sortida per a les persones que, arribat un nou inversor, no conservessin el seu lloc de treball.

És més, els empleats del menjador lamenten "la negativa reiterada" de la direcció a negociar i demanen garanties de futur per la trentena de persones que formen la plantilla, la meitat de les quals es troben en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de força major des de fa sis mesos. Els treballadors denuncien que Nissan "es desentén" de la seva situació i les administracions no els obren la possibilitat de participar en la taula de reindustrialització on s'està decidint també el seu futur.

Josep Pérez, advocat de Col·lectiu Ronda que assessora la plantilla de Tecnove i que també ho ha fet amb altres treballadors de subcontractes que operen a Nissan com és el cas d'Acciona, lamenta l'actitud de Tecnove i la impossibilitat de dialogar amb l'empresa sobre la situació de les persones que ocupa a Nissan. "Aquests treballadors només saben que una part de la plantilla està en ERTO des de fa 6 mesos i que la seva empresa té un contracte amb Nissan fins que aquesta finalitzi la seva activitat a Barcelona, però no tenen cap altra certesa. Ni sobre el que passarà a partir del 31 de desembre de 2021 ni pel que fa al mateix temps que resta fins a arribar a aquest moment", ha dit.