Fibracat supera els 6 milions d'euros de facturació, un 36% més que l'exercici anterior

L'operador de telecomunicacions Fibracat ha superat els 6 milions de facturació aquest any, un 36% més que l'exercici anterior, segons ha informat l'empresa en un comunicat. Fibracat defineix el 2020 com "l'any de l'expansió al territori i de grans inversions". Durant aquest exercici, l'operadora ha obert una botiga a Lleida i ja té presència a les quatre demarcacions catalanes. Amb cobertura de fibra òptica, l'empresa ha fet una inversió d'un 29% més que l'exercici anterior. A escala de tràfic de dades, tant de fibra com de mòbil, s'ha duplicat aquest 2020. Fibracat assegura que acaba l'any 2020 "amb els objectius econòmics assolits" i inicia el pla estratègic 2021-2025 per arribar a 1 milió de clients d'aquí a 5 anys.

El conseller delegat i cofundador de l'operadora, Josep Olivet, assegura que l'empresa "està apostant pel país invertint en infraestructura pròpia per oferir un preu més competitiu i un servei de més qualitat i amb seguretat". Actualment, Fibracat ofereix la latència d'Internet "més baixa de tota Espanya", arribant a 1.000 megabits per segon.

D'altra banda, una de les principals inversions d'aquest exercici, amb 1 milió d'euros, ha estat la creació de Fibracat TV, un canal de TDT per valorar dos aspectes que marcaran el nostre futur immediat com a societat: d'una banda, l'empoderament femení, el paper de les dones a la societat, i la igualtat i la diversitat com a factors essencials de ciutadania i de convivència; i, de l'altra, la revolució tecnològica i els canvis socioeconòmics que generarà.