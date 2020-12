El SOC registra la meitat d'ofertes de feina que l'any passat en aquest 2020

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha registrat 16.247 ofertes de feina entre gener i novembre, la meitat que l'any passat, segons l''Estadística d'ofertes de llocs de treball' que ha publicat l'Observatori del Treball i Model Productiu. La caiguda es més pronunciada a Girona i Barcelona, amb un descens acumulat del 53% en comparació amb el 2019. A Lleida la caiguda és del 47% i Tarragona és la demarcació amb una baixada menor, tot i que continua sent un 44% inferior. Pel que fa a les dades del mes de novembre, les oficines dels serveis públics d'ocupació i les publicades al portal Feina Activa han rebut 1.343 ofertes, un 32% menys que a l'octubre.

Pel que fa als llocs de treball que s'ofereixen, en el mes de novembre s'ha trencat la tendència a l'alça de setembre i octubre, en els quals s'havien registrat de creixements intermensuals de més del 30%. En canvi, durant l'onzè mes de l'any els llocs de treball publicats al SOC han sigut 2.633, un 24% menys que a l'octubre.

En el que portem d'any, el SOC ha gestionat ofertes per 28.263 llocs de treball, un 49% menys que el volum registrat en el mateix període del 2019. La gran majoria eren a Barcelona, que ha concentrat publicacions per accedir a 16.499 feines, una caiguda del 52%. També en la categoria de 'llocs de treball' Tarragona és la demarcació que presenta una disminució més baixa. Així doncs, les oficines dels serveis públics tarragonins han ofert 4.600 feines aquest any, un 35% menys. A Girona el SOC ha registrat ofertes per 3.954 feines (-52%) i a Lleida per 3.210 (-52%).