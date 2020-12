BonÀrea arribarà als 525 establiments després d'obrir durant aquest any 19 noves botigues

BonÀrea tancarà el 2020 assolint la xifra de 525 establiments, després de l'obertura aquest any de 19 botigues de nova creació i de l'ampliació d'unes altres 23, algunes de les quals amb canvi de local per disposar de més superfície. Malgrat el context provocat per la pandèmia de la covid-19, la firma ha estrenat des de principi d'any 17 noves botiges bonÀrea i preveu obrir-ne dues més abans de finals d'any. En concret, els nous establiments són a Sabadell, Parets del Vallès, Mataró, Navarcles, Barcelona, Bellvís, Torres de Segre, Rosselló i Figueres, a més de les de Castelló, Borja (Saragossa), dues a Saragossa, Almudévar (Osca), Molina de Aragón (Guadalajara) i dues a Madrid.

BonÀrea està especialitzada en venda d'alimentació amb un procés totalment integrat, des de la producció ramadera, passant per l'elaboració i acabat amb la venda directa al consumidor, tot sense cap intermediari. Aquest model productiu, basat en l'economia circular, permet a la companyia simplificar processos i eliminar intermediaris, reduir despeses i guanyar eficiència, amb l'objectiu de poder oferir productes a preus econòmics.