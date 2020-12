El concurs d’aparadors de Nadal de Manresa inicia les votacions amb nou comerços inscrits

El concurs d´aparadors de Nadal de Manresa, organitzat per la Cambra de Comerç amb el suport de l´Ajuntament de Manresa i la UBIC, inicia avui les votacions populars, que s´allargarà fins al dia 16 de desembre a mitjanit. De moment hi ha 9 comerços inscrits. El termini d´inscripció per als comerços és obert fins dilluns, 14 de desembre. Per votar, caldrà accedir a una aplicació per mitjà del codi QR que hi ha als aparadors dels inscrits o bé entrant al web www.cambramanresa.cat. Només es permetrà un vot per dispositiu i entre totes les persones que votin se sortejarà un val de compra de 50 euros als establiments inscrits al concurs. Els comerços optaran a un dels dos premis de 300 euros: el del jurat, triat per un jurat professional, i el del públic, fruit de les votacions populars.